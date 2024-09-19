أزرقان: النصر يحتاج إلى تأكيد مستوياته الجيدة أمام الوصل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الهولندي مروان أزرقان لاعب النصر أن فريقه يحتاج إلى تأكيد المستويات الجيدة التي قدمها حتى الآن، في المواجهة المرتقبة التي تجمعه السبت المقبل مع جاره الوصل، في لقاء ديربي بر دبي الشهير.

مشيراً إلى أنه لا أفضلية لفريق على حساب آخر في مثل هذه المباريات، التي تبدو صعبة على الفريقين، بصرف النظر عن نتائجهما في الفترة الأخيرة، معرباً عن أمله في أن يواصل العميد سلسلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، الذي سيمنح الفريق جرعة معنوية كبيرة، والبقاء في القمة.

وقال أزرقان، الذي يحمل الجنسية المغربية أيضاً، في تصريح لـ «البيان»: سنواجه البطل، وبالتالي نتوقع مباراة صعبة ومثيرة بين فريقين يعرفان بعضهما جيداً، جميع الأوراق مكشوفة، ونتطلع إلى مواصلة نتائجنا الجيدة، حتى نكسب المزيد من الثقة والقوة.

جاهزية

وحقق النصر الفوز في الجولتين الأولى والثانية في «دوري أدنوك للمحترفين»، أمام العروبة 5-1، وبني ياس 4-1، وضمن تأهله إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، على حساب العروبة 2-1، فيما يخوض الوصل لقاء الديربي .

وهو منتشٍ بفوزه الثمين على مضيفه باختاكور الأوزباكستاني 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما الاثنين الماضي على استاد باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز على دبا الحصن بهدف دون رد، في الجولة الثانية لدوري المحترفين، وتعادل في الأولى مع اتحاد كلباء 2-2.

وفرض الوصل تفوقاً واضحاً في المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي، منها نهائي كأس رئيس الدولة، عندما فاز «الإمبراطور» برباعية نظيفة، لكن أزرقان يرى أن ظروف «الديربي» المقبل مختلفة تماماً، وستكون مواجهة صعبة على الفريقين، وأن النصر عاقد العزم على مواصلة نتائجه الإيجابية.

وقال أزرقان، المنتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من أوتريخت الهولندي: نحن بصدد تقديم مستويات وكرة قدم جيدة، وأظهرنا قدرتنا على التطور من مباراة إلى أخرى، ونجحنا في التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويجب علينا تأكيد هذه النتائج الإيجابية في مباراة الديربي، نحن متحمسون لتقديم أداء مشرف، وفي مستوى تطلعات الجماهير.

وأضاف: يضم فريقنا لاعبين بجودة عالية، ونحن قادرون على مواصلة نتائجنا الإيجابية، وهزم أي فريق، ندرك تماماً أن المشوار ما زال طويلاً أمامنا، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة.

وفرض أزرقان اسمه ضمن التشكيلة الأساسية لمواطنه المدرب ألفريد شرودر، بأدائه المتميز ومهاراته في المراوغة والتسديد، ولذلك، فهو يشعر بالارتياح لما يقدمه من مستويات على أرضية الملعب حتى الآن، لكنه شدد على أنه سيبذل جهوداً مضاعفة حتى يحافظ على الصورة التي ظهر عليها أو أفضل منها، وبالتالي، إسعاد جمهور النصر.

وقال: منذ المباراة الأولى لي مع الفريق، سعيت جاهداً لتقديم الأداء الأفضل، بهدف تحقيق النتائج الجيدة، وإسعاد جمهور العميد، والأجواء الرائعة داخل الفريق ستساعدنا على حصد المزيد من الانتصارات.

التسجيل

وأكد أزرقان، الذي نجح في تسجيل هدف واحد، وساهم في صناعة هدف آخر، في مباراتي الدوري، أنه يطمح في تسجيل المزيد من الأهداف، ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

وعن الانتقال إلى الدوري الإماراتي، بعد أن فرض نفسه كأحد المواهب الصاعدة في الدوري الهولندي، أوضح أزرقان أنه سعيد باللعب في صفوف النصر، وبتجربته الجديدة، وقال إنه محظوظ باللعب تحت قيادة المدرب ألفريد شرودر، وإلى جانب الكابتن عادل تاعرابت، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، وصاحب الخبرة الطويلة في الكرة الأوروبية.

حول ما إذا كان يرغب في تمثيل المنتخب المغربي مستقبلاً، حسب ما نقلته العديد من وسائل الإعلام العام الماضي، كشف أزرقان أنه لم يحسم قراره بعد، وأنه يركز حالياً على لعب كرة قدم بمستوى عالٍ.

يذكر أن المسيرة الكروية للاعب مروان أزرقان، انطلقت مع نادي فينورد، قبل أن ينضم لصفوف ناك بريدا الهولندي، ثم عاد لفينورد، قبل أن يلتحق في ما بعد بصفوف نادي إكسيلسيور، ومنه إلى أوتريخت، الذي لعب له في الموسم الماضي.

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