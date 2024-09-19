«الثالثة».. جولة التحديات في «دورينا» بدوافع وطموحات مختلفة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود قطار دوري أدنوك للمحترفين من جديد ليواصل مشواره في الموسم الحالي بعد أن توقف عند محطة المشاركات الخارجية لمدة 3 أسابيع، عبر الجولة الثالثة التي تنطلق غداً.

وتشهد تحديات قوية ومثيرة بين فرق المنافسة بدوافع وطموحات مختلفة، ورغبة واحدة تتمثل في الفوز بالنقاط الثلاث. وتتمسك 4 أندية بمواصلة الانتصارات، وبلوغ النقطة التاسعة، بعد أن جمعت 6 نقاط من فوزين في الجولتين الأولى والثانية، بقيادة النصر المتصدر بفارق الأهداف، والشارقة، شباب الأهلي، الوحدة، حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز الثالث والمحافظة على سجل من دون خسارة أو تعادل للمنافسة مبكراً على الصدارة أو التمسك بها، ما يجعلها تبذل كل جهدها حتى تحقق هدفها من الجولة.

ويسعى الوصل سادس الترتيب إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي وعدم العودة للنتائج السلبية في مشوار دفاعه عن اللقب، بعد تعادله في افتتاح المنافسة أمام كلباء.

أما بني ياس يسعى للعودة إلى الانتصارات وتعويض خسارته في الجولة السابقة أمام النصر، واضعاً في رصيده 3 نقاط بالمركز السابع، متساوياً مع الجزيرة الثامن الذي نجح في تجاوز خسارته الأولى بفوزه في الجولة الثانية على العروبة، ويدخل الجزيرة الجولة الثالثة بتحد أكبر وسط حالة عدم الرضا وسط محبيه بعد خسارته بكأس الرابطة.

ويخطط البطائح الذي يمتلك نقطة واحدة في رصيده إلى معانقة فوزه الأول، بينما يغيب كلباء لتأجيل مباراته أمام العين، فيما ترتفع درجات الإثارة والتحدي وسط 4 فرق وهي عجمان، دبا الحصن، خورفكان، العروبة، التي تبحث عن فوزها الأول بعد أن تعرضت للخسارة في الجولتين السابقتين، خاصة أن مواصلة النتائج السلبية تقود للمزيد من نزيف النقاط ويجعل كل فريق مهدداً بذيلية جدول الترتيب والهبوط المبكر.

وتقام غداً الجمعة مباراتان، بلقاء بني ياس وعجمان، ودبا الحصن والبطائح، ويلتقي يوم السبت الشارقة والجزيرة، والوصل والنصر، ويلتقي الأحد شباب الأهلي والوحدة، والعروبة وخورفكان، وهنالك مباراة مؤجلة تجمع العين وكلباء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز