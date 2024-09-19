فراس بالعربي: البداية القوية مؤشر جيد للشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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استهل الشارقة مشواره القاري في دوري أبطال آسيا بشكل مثالي من خلال عودته بالنقاط الثلاث من دوشنبي عاصمة طاجكستان بالفوز على بطلها «استقلول» بهدف فراس بالعربي، وتجسد تميز الشارقة في أفضليته خلال الشوطين، خاصة «شوط المدربين» الذي أجاد فيه كوزمين القراءة والدفع بالبدلاء المناسبين في الوقت المناسب.

قراءة

تميزت قدرة كوزمين في القراءة الصحيحة وإدارته للمباراة في إجراء تبديل ذكي بخروج داركو ودخول ميلوني لحصول الأول على إنذار، علماً بأن داركو كان أفضل لاعب في الشوط الأول، وفي دخول فراس بالعربي الذي استحق نجومية المباراة رغم مشاركته في نصف الشوط الثاني، حيث كان الأكثر تأثيراً في النتيجة وفي تفعيل خط الهجوم والفرص الكثيرة للشارقة بعد دخوله.

وفي تعليقه على النتيجة وتسجيله هدف الفوز قال بالعربي، إن فريقه بدأ بشكل نموذجي في البطولة مما يعطيهم آمالاً كبيرة لمواصلة المشوار بذات القوة، مشيراً إلى أن المنافس «استقلول» فريق صعب المراس ويملك عناصر خبرة، زيادة على أن المباراة في ملعبه ووسط جمهوره.

وأرجع بالعربي تفوق الشارقة إلى الجاهزية والاستعداد الجيد والبداية القوية محلياً من خلال الفوز في 4 مباريات قبل الانطلاقة الآسيوية، وقال إن تحقيق 5 انتصارات على التوالي في بداية الموسم مؤشر تصاعدي للفريق.

فرص

واعترف بالعربي بضياع الفرص السهلة لقلة التركيز والتسرع في مباراة طاجكستان، ووعد بمعالجة هذه الناحية مع زملائه، مؤكداً أن التفاهم والانسجام اللذين ظهر بوضوح في المباراة بين لاعبي الشارقة، هما جزء من روح الفريق داخل وخارج الملعب، وجميع اللاعبين يشعرون بأهمية اللعب الجماعي وتحقيق النتيجة المرجوة في أي مباراة.

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