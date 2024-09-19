الوصل يعود بمكاسب كبيرة من طشقند

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عاد فريق الوصل من العاصمة الأوزبكية طشقند بمكاسب عدة بعد فوزه بهدف دون رد على مضيفه باختاكور الأوزبكي في عقر داره، في الجولة الافتتاحية الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لأندية غرب القارة، ما قاده إلى حصد العلامة الكاملة في الصدارة بجانب الاستقلال الإيراني والهلال والأهلي السعوديين.

ومن أهم المكاسب التي حققها «الإمبراطور» حصد 3 نقاط في مشواره الآسيوي ضمن منافسات البطولة بشكلها الحديث بنظام الدوري، حيث تنتظره 7 مواجهات قوية في رحلة بلوغ دور الـ 16 بلقاء الغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي خارج أرضه، فيما يلتقي على ملعبه كلاً من الأهلي السعودي يوم 30 سبتمبر الجاري، إضافة إلى الهلال والسد والريان القطريين على ملعب زعبيل.

بداية مثالية

وحقق «الإمبراطور» بداية مثالية في البطولة الآسيوية، خاصة وأن الفوز هو الأول للفريق في أوزبكستان بالنظر إلى مشاركاته الثلاث السابقة، ليلحق بالمنافس الأوزبكي الخسارة الثانية في آخر مباريات لعبها باختاكور ضمن الجولة الأولى من البطولة القارية، والهزيمة الأولى بعد سجله الخالي من الهزائم في آخر ثماني مباريات لعبها على أرضه قبل مواجهة الوصل.

وحصل الوصل على جرعة معنوية كبيرة بعد هذا الفوز قبل الديربي المنتظر أمام النصر يوم السبت المقبل في إستاد زعبيل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

حيث تحمل المباراة أهمية كبيرة في مشوار «الإمبراطور» للدفاع عن اللقب بعد تراجعه إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز أمام كلباء ودبا الحصن، ويأمل الفريق في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم عندما يواجه «العميد» متصدر المسابقة برصيد 6 نقاط بجانب الشارقة وشباب الأهلي والوحدة الذين يتساوون معه بذات الرصيد من النقاط.

وتغلب الوصل على ظروف الغيابات أبرزها نجم الوصل فابيو دي ليما بجانب عدم مشاركة لاعب الوسط سردان ميايلوفيتش في المباراة رغم وجوده على دكة البدلاء ليؤكد «الإمبراطور» أنه بمن حضر وسط امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف خطوط اللعب.

ورسمت جماهير الوصل لوحة رائعة في إستاد جار طشقند بعد الزحف والسفر إلى العاصمة الأوزبكية لمساندة فريقها في مشهد يؤكد مدى الدور الكبير والمؤثر للجمهور في دعم الفريق ومؤازرته، سواء على مستوى البطولات المحلية أو الاستحقاقات الخارجية.

وتعد بداية «الإمبراطور» مثالية في مشاركته الآسيوية الرابعة بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بعد نسخة عام 1993 التي انتصر فيها على باس طهران الإيراني بطل المسابقة في تلك النسخة.

فيما خسر ضربة البداية في المشاركة الثانية أمام القوة الجوية العراقي بهدف دون رد عام 2008، فيما خسر الجولة الأولى في آخر مشاركة عام 2018 أمام السد القطري بهدف دون رد.

سعادة

وأعرب الصربي ميلوش مدرب الوصل، عن سعادته بالعودة من طشقند بالعلامة الكاملة، مشيراً إلى أنهم خاضوا مباراة جيدة بعد أن لعب كلا الفريقين بأفضل طريقة ممكنة، حيث بدأوا المباراة بشكل جيد، ويعتقد بأنهم كانوا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف.

وأِشاد ميلوش بأداء لاعبي الوصل في المباراة وقال: أنا سعيد بأداء لاعبي فريقي وتحقيق ثلاث نقاط وهذا الأهم بالنسبة لنا.

من جانبه قال سفيان بوفتيني صاحب هدف الفوز للوصل، إنهم كانوا يعلمون أن المباراة لن تكون سهلة أمام باختاكور الفريق الذي يملك خبرة في هذه البطولة، ولكنهم تسلحوا بالعزيمة والإرادة للعودة لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أنهم حاولوا تطبيق تعليمات المدرب كما طلب منهم مع زملائه اللاعبين وحرصوا على تقديم أفضل ما لديهم مما قاد إلى تحقيق نتيجة رائعة.

ميلوش:

كنا قادرين على تسجيل مزيد من الأهداف

جمهور الوصل ساند الفريق في طشقند

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