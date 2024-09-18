شباب الأهلي يبحث عن انتصار جديد أمام ناساف الأوزبكي.. تعرف على موعد المباراة

المصدر: البيان

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يستعد نادي شباب الأهلي لمواجهة حاسمة ضد نظيره ناساف الأوزبكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.



وتقام المباراة يوم الأربعاء، 2 أكتوبر المقبل، في الملعب المركزي بأوزبكستان، حيث يتطلع الفرسان لتقديم أداء قوي بعد البداية الناجحة في البطولة، وتحقيق الفوز على الحسين إربد الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتُعتبر اختبارًا حقيقيًا لفريق شباب الأهلي الساعي لتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز موقفه في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي.



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