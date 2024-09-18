شباب الأهلي يتصدر مجموعته بعد الفوز على الحسين في دوري أبطال آسيا الثاني (صور)

المصدر: دبي - إيهاب زهدي | تصوير - سالم خميس

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حقق شباب الأهلي الفوز على ضيفه الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.



سجل أهداف شباب الأهلي كل من سعيد عزت وسردار أزمون وماتيوس ليما في الدقائق 20 و45 و87، بينما سجل عبد الله نصيب هدف الفريق الأردني الوحيد في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة.



بهذا الفوز، حصد "الفرسان" 3 نقاط وتصدروا المجموعة، بعد تعادل الكويت الكويتي وضيفه ناساف الأوزبكي دون أهداف اليوم، وحصول كل منهما على نقطة واحدة من مباراتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.



مالت الأفضلية الهجومية لشباب الأهلي في الشوط الأول، مع تراجع دفاعي من لاعبي الحسين إربد الذين أخطأوا في التعامل مع كرة سهلة، حيث خطفها سردار وانفرد في الدقيقة 11، ولكن خرج الحارس يزيد أبو ليلى في التوقيت المناسب ومنعه من التسجيل. وبعدها، تمكن سعيد عزت من إحراز الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 20 بعد ركلة ركنية قابلها اللاعب بتسديدة ذكية في الشباك.



ورد القائم الأيسر لمرمى الحسين إربد رأسية مؤنس دبور بعد ركلة ركنية لعبها كارتابيا في الدقيقة 28، ثم سدد كارتابيا كرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء وحولها أبو ليلى إلى ركلة ركنية في الدقيقة 32.



نشط الحسين إربد في الدقائق التالية، وسدد عارف الحاج كرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى شباب الأهلي في الدقيقة 34، وبعدها بدقيقتين لعب عبد الله العطار كرة من فوق حارس "الفرسان" حمد المقبالي، ولكنها مرت بسلام بجوار القائم.



وواصل أبو ليلى تألقه، وتصدى لفرصتين خطيرتين من سردار ودبور في الدقيقتين 38 و39، قبل أن ينجح سردار في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد هجمة مرتدة ارتبك لاعبو الحسين في التعامل معها، لينهي شباب الأهلي الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون مقابل.



وواصل شباب الأهلي أداءه الهجومي في الشوط الثاني، واستمر تألق أبو ليلى بالدفاع عن مرماه، إذ تصدى لرأسية قوية في الدقيقة 50، ثم تصدى بطريقة رائعة في الدقيقة 51 لانفراد سردار.



وردت الكرة إلى كارتابيا الذي سدد كرة قوية أمسكها أبو ليلى على مرتين، قبل أن يحول أيضًا كرة سددها بالا في الدقيقة 59 إلى ركلة ركنية.



وضاعت من الحسين إربد أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 79، بعدما تحرك عارف حمزة خلف المدافعين، واستلم الكرة ووضعها بعيدة عن متناول الحارس، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر ولم تجد متابعة من زملائه.



ومرر حارب عبد الله بمهارة عالية في الدقيقة 85 ودخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته تحولت إلى ركلة ركنية بعد ارتطامها بمدافع الحسين.



ووصلت الكرة إلى ماتيوس ليما خلف مدافعي الحسين، فانطلق وانفرد وراوغ أبو ليلى، ووضع الكرة في المرمى الخالي مسجلاً الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 87.



وفي الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، سجل عبد الله نصيب هدفاً شرفياً للحسين إربد برأسية قوية لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 3-1.

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