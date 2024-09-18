الوصل والشارقة.. انتصارات باهرة خارج القواعد في أبطال آسيا

المصدر: دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري

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عاد فريق الوصل بفوز ثمين من العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تغلبه على مضيفه باختاكور بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت في ملعب جار لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بمساندة جماهيرية من عشاق «الإمبراطور». وجاء هدف الفوز للوصل من رأسية سفيان بوفتيني في الدقيقة 65 من كرة ركنية لزميله خيمينز.

ولم يترجم الوصل أفضليته في الشوط الأول إلى أهداف رغم تهديده مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة محققة أبرزها عندما تصدى القائم في الدقيقة الثالثة لتسديدة ديالو الذي عاد لتهديد مرمى الأوزبكي في لقطة أخرى بجانب كرة علي صالح وتسديدة سياكا التي علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة الوصلاوية على مجريات اللعب.

واكتفى حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء لدراجان سيران مهاجم باختاكور رغم عودته لتقنية الفيديو المساعد بسبب تدخله في مدافع الوصل سفيان بوفتيني.ودخل «الإمبراطور» الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم لينجح سفيان بوفتيني في هز شباك المنافس الأوزبكي من رأسية بعد تحويل كرة خيمينيز من ركنية إلى داخل الشباك.

وتألق الحارس خالد السناني بعد التصدي لرأسية دراجان بجانب عدة هجمات من أصحاب الأرض وقف لها بالمرصاد دفاع الوصل في الدقائق الأخيرة قبل إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء.

فوز شرقاوي

وعاد الشارقة بفوز ثمين من دوشانبي عاصمة طاجكستان، بالفوز على مستضيفه استقلول بهدف دون رد سجله البديل فراس بالعربي في انطلاقة مشواره بدوري أبطال آسيا 2 لحساب المجموعة الثالثة.

وقدم الشارقة أداء جيدا في الشوط الأول، وضاعت عدة فرص للشارقة عن طريق كايو وكمارا وداركو، بعد تألق الحارس الطاجيكي حسنوف، بينما حالت صحوة دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس خالد توحيد دون الوصول لمرماه، واستمر التفوق الشرقاوي، ولكن دون ترجمة للفرص حتى انتهى الشوط بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، زادت خطورة الشارقة الهجومية، وقابلها تألق للحارس حسنوف الذي أنقذ فريقه من 4 فرص على التوالي خلال 20 دقيقة، من رأسية لوان بيريرا وتسديدة عثمان كمارا في مقص المرمى وتسديدة كايو في الزاوية اليمنى وصدها الحارس إلى ركنية قبل أن يعود الحارس ويحرم الكابتن شاهين من أجمل الأهداف بلعبة خلفية «دبل كيك».

ولكن لم يصمد الحارس حسنوف مع أول فرصة للبديل فراس بالعربي الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 بطريقة ذكية عندما لعب الكرة من فوق الحارس مستغلاً تمريرة لوان بيريرا الذهبية، ونجح الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة ليضع أول 3 نقاط في رصيده من خارج ملعبه.

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