شباب الأهلي يستضيف الحسين في افتتاحية «أبطال آسيا 2»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي دبي وضيفه الحسين إربد الأردني على ملعب استاد راشد في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا الثاني.

والتي تشهد في نفس التوقيت أيضاً، مواجهة الكويت الكويتي وضيفه ناساف الأوزبكي على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ويسعى شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا الثاني إلى تعويض خروجه من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على مضيفه سيباهان الإيراني 4 - 1، في الدور التمهيدي الأول، وخسارته أمام مضيفه الغرافة القطري 0 - 1، في الدور التمهيدي الثاني.

ويشارك «الفرسان»، أبطال الدوري الإماراتي 8 مرات، والذين بلغوا نهائي دوري أبطال آسيا 2015 لأول مرة في هذه البطولة القارية، ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وبفارق الأهداف عن النصر والشارقة في المركزين الأول والثاني بالترتيب.

وفي المقابل يطمح الحسين إلى التتويج باللقب الآسيوي، بعد فوزه بلقب الدوري الأردني للمحترفين لأول مرة في الموسم الماضي، ويدخل المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، بعد عودته إلى المنافسة القارية لأول مرة منذ عام 2005، عندما وصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، ويحتل الحسين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأردني للموسم الجاري برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن الوحدات في المركز الثاني من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر من 4 مباريات.

وقال باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي: «تحدٍ جديد ينتظرنا، ولا بد من مواجهته بنفس الحافز، الذي بدأنا به الدوري، وبطولة نسعى إلى الفوز بها، وطريقها يتطلب منا الكثير، ولدي الثقة إذا عملنا على أنفسنا بشكل جيد سنحقق هدفنا، ويجب علينا التحكم والشغف ليس في مباراتنا الأولى فقط، ولكن في جميع المباريات، ويجب مواصلة المرحلة الإيجابية من النتائج».

وتابع: «سألتقي مواطني تياغو مدرب الحسين، والفريق الأردني جيد، ويقدم كرة قوية، وعلينا في المقابل أن نكون في قمة تركيزنا طوال زمن اللقاء، واللعب بجماعية وشغف، وهدفنا الفوز، وجميع اللاعبين المصابين لدينا لا يزالون يتلقون العلاج اللازم، وتعرفت بشكل جيد على الحسين، الذي بدأ بشكل جيد، وأتوقع مباراة قوية، وفوزنا باللقاء مع كامل احترامي للمدرب والنادي المنافس».

وقال برونو، لاعب شباب الأهلي: «ندخل البطولة بطموح كبير، وتم العمل على تصحيح أخطاء المباريات السابقة بصورة إيجابية، ونسعى إلى تأكيد هويتنا كفريق، لأننا نمثل نادياً عظيماً، والبطولة التي نشارك خلالها للفوز فقط، وندخل لقاء اليوم ولدينا نتائج إيجابية سابقة، ونرغب في تحقيق المزيد من الانتصارات في المرحلة المقبلة».

ومن جانبه، قال البرتغالي تياغو موتينهو، مدرب الحسين إربد: «فريقي جاهز لخوض المباراة، وأعرف شباب الأهلي جيداً، وهو فريق متمرس، ومن المرشحين الأقوياء للفوز باللقب الآسيوي، ولكنني في الوقت نفسي مؤمن بقدرة فريقي على الفوز، وهو ما جئنا من أجله إلى دبي، ونملك لاعبين لديهم القدرة بالفعل على المنافسة كمجموعة قوية لديها القدرة على إثبات وجودها، ويوم المباراة سيقدم الحسين المطلوب منه على أرض الملعب».

وعن كيفية تعرفه على شباب الأهلي، قال: «لدي فكرة كاملة عن شباب الأهلي من خلال تحليل الطاقم الفني، ورؤية مباريات الفريق في الدوري الإماراتي، وندرك مدى قدرة المنافس على تغيير المباراة، بما لديه من إمكانات، وعندما تبدأ المباراة اليوم، سيرى الجميع مدى ما نملكه من قدرات على أرض الملعب، وفريقي يحب الفوز، ودائماً لديه جاهزية ذهنية لخوض مثل تلك المباريات، والجميع جاهز للمواجهة».

فيما قال سعد الروسان، لاعب الحسين إربد: «مواجهتنا مع شباب الأهلي ستكون المباراة الأولى بالمجموعة، ولن تكون سهلة، ونحن نحترم المنافس، وندرك أنه فريق قوي ومتمرس، وثقتنا بأنفسنا عالية، وجئنا إلى دبي من أجل الفوز، والعودة بنقاط المباراة».

سوزا:

ثقتي كبيرة في قدرة «الفرسان» على تحقيق الفوز

برونو:

نمثل نادياً عظيماً ورغبتنا قوية في مواصلة الانتصارات

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