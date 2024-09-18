عثرة العين أمام السد.. غضب عيناوي على كريسبو

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أثار التعادل الذي خرج به العين من مباراته أمام ضيفه السد القطري، أول من أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، قلق أنصار الفريق، خصوصاً بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر به عدد من لاعبي الفريق مثل كوامي وبندر الأحبابي ومحمد عباس وسفيان رحيمي.

واعتبرت الجماهير العيناوية نتيجة التعادل بمثابة الخسارة، وطالبت بالتجويد والارتقاء لمستوى المنافسة برغم أن الفرصة ما زالت كبيرة ومواتية للذهاب إلى أبعد مراحل المنافسة.خرج نحو 19 ألف عيناوي حضروا المباراة من المدرجات أغلبهم غير مقتنع بالأداء والنتيجة، وألقى معظمهم باللائمة على المدرب كريسبو، باعتبار أنه المسؤول الأول عما اعتبرته إخفاقاً في المهمة الأولى، كما طالت الانتقادات عدداً من لاعبي الفريق الذين ظهروا في المباراة بأقل من المستوى المتوقع.

إخفاق

ورغم سيطرته على المباراة بنسبة تجاوزت 60 % غير أن العين أخفق في ترجمة أفضليته بسبب تراجع المردود البدني والفني لعدد من لاعبيه الذين اعتمد عليهم المدرب الأرجنتيني كريسبو، على مستوى الأساسيين والبدلاء، ولم ينجح رحيمي في الإفلات من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه الدفاع السداوي.

وخذلت اللياقة البدنية الظهير الأيسر أريك الذي تم استبداله في الشوط الثاني، وظهر لاعب متوسط الميدان محمد عباس بعيداً عن مستواه، فيما أصيب زميله يحيى نادر وغادر الملعب بعد مرور نصف الساعة، وكرر المدافع كوامي أخطاءه الكارثية أمام المرمى، ولم يكن قائد الفريق الأحبابي بأقل منه في ارتكاب الأخطاء، بينما لم يقدم البدلاء الإضافة المأمولة للعين في المباراة.

رجل المباراة

استحق بلاسيوس لقب رجل المباراة بعد المردود المتميز الذي قدمه طوال زمن المواجهة وهو يصول ويجول بالطول والعرض في أرضية الملعب مدافعاً ومهاجماً حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل بتسديدة خادعة من خارج منطقة العمليات، كما ظهر بارك بصورة متميزة هو الآخر في اللقاء برغم مشاركته في الخطأ الذي جاء منه هدف السد القطري.

وبتعادله أصبح العين في المركز الرابع خلف استقلال طهران المتصدر برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الغرافة القطري، والأهلي السعودي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر بفوزه على برسيبلويس الإيراني، والسد القطري ثالثاً، وينتظر أن تكون لعبت أمس المباريات الأربع المتبقية في الجولة الأولى.

حيث يتنافس 12 فريقاً من مجموعة غرب القارة على 8 مقاعد مفضية للدور ثمن النهائي، حيث تلعب الفرق الثمانية الأولى بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 4 فرق إلى ربع النهائي الذي يقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية.

نستحق الفوز

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه كان يستحق الفوز بالمباراة، غير أنه استقبل هدفاً من خطأ فردي، قبل أن يعود في الشوط الثاني ليظهر شخصيته القوية ويحرز هدف التعادل.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن قرار إبقائه على المهاجم التوغولى لابا كودجو على دكة البدلاء حتى الشوط الثاني هو قرار فني اتخذه لأنه مطالب بوضع الاستراتيجية المناسبة لكل مباراة على حده، لافتاً إلى أن العين وخلال شوط اللعب الأول فرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب، وكان الشوط الثاني هو الوقت المناسب للدفع بلابا، وأضاف: قدمنا كل شيء في المباراة وكنا نحتاج إلى عامل الحظ، وأحياناً تحدث مثل تلك الأمور في عالم كرة القدم.

الأفضل

بدوره، أكد لاعب فريق نادي العين، ماتياس بلاسيوس، المتوج بلقب رجل المباراة، عدم سعادته بالنتيجة التي انتهت عليها المباراة، وقال: كنا نستحق أفضل منها قياساً بالأداء الذي قدمناه، غير أنني راضٍ بالتأكيد على ما قدمته والمساهمة في إدراك التعادل، ونتطلع إلى الأفضل خلال مبارياتنا المقبلة من المسابقة.

وأضاف: أشكر جمهور العين على مساندتي ودعمي في كل الأوقات الصعبة، وكذلك أشكر الجهازين الفني والإداري على الثقة والدعم الدائم، وسأعمل على إظهار أفضل ما لدي من أجل العين وجماهيره، وأعتقد أنني حالياً أمر بمرحلة جيدة، وأتمنى التوفيق لي وزملائي بالفريق.

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