النصر وبني ياس.. بروفة ناجحة قبل عودة الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعادل بني ياس والنصر سلباً في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أول من أمس، على ملعب «السماوي» بالشامخة في أبوظبي، ضمن تحضيراتهما استعداداً لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت الودية كبروفة أخيرة للفريقين قبل العودة إلى المنافسات المحلية، بإقامة مباريات الجولة الثالثة من الدوري، حيث يلتقي بني ياس على ملعبه مع عجمان بعد غد الجمعة، ويحل النصر ضيفاً على الوصل على ملعب «الإمبراطور» في زعبيل يوم السبت المقبل، في مباراة ديربي من العيار الثقيل بين الفريقين.

تجربة

واطمأن الجهازان الفنيان لبني ياس والنصر بقيادة البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب «السماوي»، والهولندي شرودر مدرب «الأزرق» على جاهزية اللاعبين، حيث دفع كلاهما بأغلب عناصر التشكيلة الأساسية في بداية اللقاء باعتبارها تجربة قوية قبل المواجهات الرسمية.

ولعب سوزا بالركائز الأساسية في بداية المباراة بتواجد فهد الظنحاني في حراسة المرمى، وللدفاع خميس صالح إسماعيل، وحسن المحرمي وأندريه بوركا وجواو فيكتور، وفواز عوانة وبيبي باوزا، وإسحاق تشيبانغو، ولازار ماركوفيتش وسهيل النوبي ويوسف نياكاتي.

بينما شهدت تشكيلة «العميد» البدء بعبدالله التميمي، غوستافو أليكس، غلوبير ليما، حسين مهدي، ليروي فير، يوسف العامري، مروان أزركان، فيليب مارينس، مانولو غابياديني، عثمان بوسعيد، عبدالله توري.

مشاركة

كما خاض الفريقان ودية أخرى عقب المباراة التي شهدت مشاركة الأساسيين، وذلك بمشاركة العناصر الاحتياطية والشابة، وانتهت أيضاً بالتعادل السلبي.وكان بني ياس والنصر التقيا في الجولة الثانية من الدوري، وحسمها «العميد» بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النصر صدارة الدوري بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الشارقة وشباب الأهلي والوحدة، بفوزه 5 - 1 على العروبة و4 - 1 على بني ياس، بينما يحتل السماوي المركز السابع بثلاث نقاط بالفوز على الجزيرة 2 - 0 في الجولة الأولى، والخسارة في الثانية من النصر.

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