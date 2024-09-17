أطقم تحكيم إماراتية تدير مباريات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، أن الاتحاد الآسيوي قرر تكليف طاقم تحكيم إماراتي دولي بقيادة عمر آل علي، لإدارة مباراة أولسان الكوري وكواساكي الياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضم الطاقم أيضا محمد أحمد يوسف "حكم مساعد أول"، وجاسم عبد الله "حكم مساعد ثان"، ويحيي الملا "حكم فيديو"، ومحمد عبيد خادم "مساعد حكم فيديو"، وسلطان محمد صالح "حكم رابع".

كما يدير طاقم إماراتي بقيادة أحمد عيسى درويش، ومعاونة كل من سعيد المرزوقي، وياسر سبيل، مباراة موهان الهندي، ورافشان الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2.

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