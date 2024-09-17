اتحاد الإمارات لكرة القدم يقرر إجراء قرعة كأس رئيس الدولة 24 سبتمبر

المصدر: وكالات

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، موعدا لحفل قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2024 - 2025 في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي، الساعة السادسة والنصف مساء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وبحضور نائبيه الأول والثاني والأعضاء والأمين العام.

وثمن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الدور الكبير الذي قامت به جماهير الكرة الإماراتية، في دعم المنتخب الوطني خلال مباراتي قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدا بجهود لاعبي المنتخب الوطني في المواجهتين السابقتين.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن المنتخب الوطني يحتاج إلى المزيد من الدعم المعنوي والمؤازرة، من قبل جمهوره والإعلام المحلي، قبل خوض مواجهتي منتخبي كوريا الشمالية وأوزبكستان الشهر المقبل، وأن يكون الالتفاف حول المنتخب في أفضل حالاته، خاصة خلال المباريات المتبقية من التصفيات.

وشدد على أهمية توفير كل أسباب النجاح لمنتخبي الشباب والناشئين في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا التي ستقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وكذلك مواصلة تقديم الدعم المعنوي للأندية المُشاركة في البطولات الخارجية، سواء دوري أبطال آسيا النخبة بالنسبة للعين والوصل ودوري أبطال آسيا 2 لشباب الأهلي والشارقة، ونادي النصر في بطولة أندية الخليج.

واعتمد المجلس مضاعفة المكافآت المالية لمسابقات وبطولات المراحل السنية في الموسم الجاري، بهدف زيادة المنافسة بين الفرق المشاركة.

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