إدغار ديفيدز لـ«البيان »: المدرسة الهولندية تناسب الكرة الإماراتية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد إدغار ديفيدز نجم منتخب هولندا ويوفنتوس وبرشلونة السابق أن أسلوب التدريب الهولندي مناسب لأندية دوري أدنوك للمحترفين لأنه يعتمد على الأداء التكتيكي وليس القوة البدنية.وأشار، في تصريح لـ«البيان»، إلى أن الكرة الخليجية لا تتميز باللياقة البدنية العالية عكس نظيرتها الأوروبية، التي تجمع بين اللياقة العالية والسرعة والقوة، وكلها عناصر مهمة في كرة القدم.

وقال: إذا نظرت إلى البنية الجسمانية للاعبين الخليجيين، فأنت تعلم أنهم ليسوا مثل الأوروبيين، ولهذا السبب من الأفضل التركيز على تطوير الأداء التكتيكي للاعبين وهو الأسلوب الهولندي.واعتبر ديفيدز أن منتخب الطواحين، بطل أوروبا 1988، أفضل جيل في تاريخ الكرة الهولندية، مشيراً إلى أن بلاده لطالما أنجبت العديد من الأساطير، الذين تركوا بصمات لا تُمحى في ذاكرة عشاق كرة القدم في العالم.

وقال: نجح جيل 1988 في تحقيق حلم الكرة الهولندية وأحرز لقب بطولة أمم أوروبا ليصبح هو اللقب الأول والوحيد لنا حتى الآن، حاولنا بعد ذلك في العديد من المرات لكننا لم نتمكن من تكرار ذلك الإنجاز التاريخي، نحن ممتنون لذلك الجيل الرائع والملهم، ولهذا أعتبره أفضل جيل في تاريخ هولندا.

وضم جيل منتخب الطواحين الذي فاز بلقب بطولة أوروبا للأمم في 1988 أبرز أساطير الكرة الأوروبية وهم: رود غوليت وماركو فان باستن، فرانك ريكارد، ورونالد كومان المدرب الحالي لمنتخب هولندا، فيما ارتدى ديفيدز قميص «الطواحين» بين 1994 و2005 وخاض معه 74 مباراة.

مسيرة

وبدأ ديفيدز، مسيرته الكروية الاحترافية في 1991 مع أياكس أمستردام وتدرج حتى فاز مع الجيل الذهبي بدوري أبطال أوروبا 1994 - 1995، وإضافة إلى أياكس لعب ديفيدز لأبرز الأندية الأوروبية بداية من أي سي ميلان، يوفنتوس، برشلونة، انتر، توتنهام وكريستال بالاس قبل أن يختتم مسيرته مع بارنت الإنجليزي في 2014.

واشتهر ديفيدز كونه اللاعب صاحب النظارات الطبية التي كان يرتديها بسبب إصابته بمرض الجلوكوما، الذي يؤثر على الرؤية.وعن أفضل تجاربه الكروية، قال ديفيدز: قضيت ما يقرب عن 30 عاماً في الملاعب، ولعبت لعدة أندية خلال مسيرتي ولكنني لا أستطيع أن أفضل نادياً على حساب آخر، كل تجاربي قصة واحدة لا يمكنني أن أقتطع جزءاً منها خارجاً، فخور بكوني أحد اللاعبين الذين لعبوا في أعرق الأندية في أوروبا، عشت العديد من اللحظات السعيدة وأحتفظ بذكريات جميلة لا تنسى.

وبشأن غياب فريقه الأم «أياكس» عن لقب دوري أبطال أوروبا خلال الـ30 عاماً الأخيرة، أرجع ديفيدز ذلك إلى فارق الإمكانيات المادية بين آياكس وباقي الأندية الإنجليزية والإسبانية، موضحاً أن أياكس أحد كبار أوروبا وبإمكانه العودة في أي وقت، معرباً عن تفاؤله بقدرة الجيل الحالي على إعادة أمجاد النادي في المسابقات الأوروبية.

وحول اختياره العيش في دبي، قال: عندما اعتزلت اللعب قررت العيش في لندن ثم انتقلت إلى دبي التي أقيم بها منذ 8 سنوات، أنا مستمتع هنا ولدي العديد من الأصدقاء، لقد زرت العديد من المدن ولكن دبي مختلفة عنها جميعاً ولديها سحر خاص، أشعر بالسعادة لأني اخترت المكان الصحيح الذي أريد العيش فيه، الحياة رائعة هنا وكل شيء متوفر، والطقس جميل.

وكشف النجم الهولندي عن متابعته لمباريات النصر الذي يدربه مواطنه ألفريد شرودر، مشيراً إلى أنه حضر مباراته الأخيرة التي تأهل فيها إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العروبة بهدفين مقابل هدف واحد.

أداء

وحول قدرة شرودر على إعادة النصر إلى منصة التتويج في مسابقة الدوري، أوضح ديفيدز أن النصر بصدد تقديم أداء جيد في الوقت الحالي وهذا دليل على أن المدرب نجح في نقل فكره التدريبي والطريقة التي يريد اللعب بها إلى اللاعبين لكن الفوز بالألقاب وخصوصاً لفريق ابتعد عن اللقب لسنوات طويلة يحتاج إلى عمل مضاعف وصبر ولاعبين قادرين على تحمل الضغوط واللعب على مستوى عالٍ في كل مباراة، معرباً عن ثقته بشرودر على الفوز بلقب الدوري مثلما فعل مواطناه تين كات ومارسيل كايزر مع الجزيرة.

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