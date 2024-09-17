دوري «الهواة».. إلغاء وتأجيل منذ البداية!

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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لم تكن بداية موسم دوري الدرجة الأولى «الهواة»، الذي انطلق السبت الماضي «مثالية»، كما كان متوقعاً لها، فبعد إجراء القرعة قبل أكثر من شهر ونصف، وتحديد برنامج المباريات، وتوجه عدد من الأندية للمعسكرات الخارجية، فوجئ جمهور الهواة في اليوم الأول، بتأجيل لقاء «مجد وفليتوود يونايتد».

والذي كان مقرراً إقامته بملعب القطارة، ولم يقف الأمر عند تأجيل مباراة الصاعدين حديثاً لدوري الهواة، ليتم إلغاء مباراة «غلف إف سي والظفرة»، وذلك بطلب من نادي «غلف إف سي»، لتلعب الجولة الأولى بخمسة ملاعب فقط، و«منقوصة» من مباراتين، في انتظار برمجة المباريات المؤجلة والملغاة.

إنذار مبكر

وداخل المستطيل الأخضر، أطلق فريقا مصفوت ودبا الفجيرة، إنذاراً مبكراً لأندية «الهواة»، بعد تربعهما على صدارة الأسبوع الأول من المسابقة، بفارق الأهداف عن حتا والعربي، بنفس النقاط الثلاث، وأشهر الحكام 17 بطاقة صفراء، فيما غابت الأوراق الحمراء عن الأسبوع الأول، واهتزت شباك الفرق في 10 مناسبات خلال 5 مواجهات، انتهت 4 منها على وقع الفوز، الذي حدث خلال مباراة مصفوت والإمارات بنتيجة 3 - 0، وكانت الصدمة لجماهير «الصقور»، والذي لم يتوقع مطلقاً أن يعود فريقه من ملعب «القناصة» بهذه النتيجة.

في ظل الإعداد المبكر لفريق الإمارات، وإقامة المعسكر الخارجي في تركيا، عكس مصفوت الذي اكتفى بتجمع داخلي، لينجح المدرب الوطني معتز عبد الله في اقتناص الفوز، مع عرض جيد قدمه الفريق، كفل له الفوز بالنقاط الثلاث، وصدارة المسابقة بجانب فريق دبا الفجيرة، بقيادة المدرب الدكتور عبد الله مسفر، الذي تمكن من تحقيق الانتصار بالثلاثة أيضاً على الحمرية، والذي لم يكن سيئاً، لكنه واجه حارس مرمى أفسد كل محاولات الضيوف في الوصول إلى مرمى فريقه، ليتوج محمد الرويحي حامي عرين النواخذة نفسه نجماً للمباراة دون منازع.

علامة كاملة

وكان فريقا حتا والعربي، قد حققا الأهم خلال الجولة بالفوز على الفجيرة ويونايتد بهدف في كلا المباراتين، ليضع كل فريق 3 نقاط مهمة في أول المشوار، فيما انتهت مباراة الذيد وغلف يونايتد على وقع التعادل الإيجابي بهدف، بعد أن سجل لاعب غلف كليم سيمون أول أهداف المسابقة في مرمى الذيد في الدقيقة 13، وتمكن اللاعب البديل محمد إياد من تسجيل هدف الأمان والاطمئنان لمصفوت.

وذلك عقب دخوله مباشرة أرضية الملعب في الدقيقة 87، خلفاً لديوب، ليسجل الهدف الثالث، في وقت تقمص المالي الحساني تامبورا نفس الدور، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه دبا، بعد 3 دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب، في الدقيقة 87.

نيران صديقة

تسبب لاعب الفجيرة أندريا رادوفانوف في هزيمة فريقه، بعد أن أحرز هدفاً بالخطأ في مرماه «نيران صديقة»، ليعود فريقه من ملعب «الإعصار» بلا رصيد من النقاط، وإن كان اندريا أحرز هدفاً في مرماه، إلا أن المالي محمد ديوب نجم العربي القيواني، كفل لفريقه النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع، وتحديداً في الدقيقة 90 + 6، بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى يونايتد العنيد، لينجو العربي من التعادل، ويكسب 3 نقاط غالية، وضعته مع أندية المقدمة.

أغلى الكؤوس

تتوقف المسابقة عقب نهاية الأسبوع الأول، لإفساح المجال لمباريات دور الـ 16 من التصفيات التمهيدية المؤهلة لربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تجمع الإمارات ضد مصفوت، والفجيرة يواجه فيلتوود يونايتد، وغلف إف سي يلتقي دبا، وذلك 20 الجاري، فيما يلتقي السبت المقبل حتا والعربي، والذيد يلاقي الحمرية، يونايتد ضد غلف يونايتد، والجزيرة الحمراء يواجه مجد.

حتى الآن، تمكن 4 مدربين مواطنين من قيادة أنديتهم للفوز في أولى مباريات المسابقة، بعد نجاح كل من عبد الله مسفر مدرب دبا، ومحمد الجالبوت مدرب حتا، وبدر طبيب مدرب العربي، ومعتز عبد الله مدرب مصفوت، في التفوق بالجولة الأولى، في انتظار قادم المباريات.

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