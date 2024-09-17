«الشارقة» يبدأ مشواره الآسيوي من طاجيكستان

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يبدأ الشارقة مشواره في «دوري أبطال آسيا 2» اليوم، من محطة طاجيكستان، عندما يحل ضيفاً على فريق الاستقلال، في أولى مباريات المجموعة الثالثة في العاصمة دوشانبي، وتضم المجموعة أيضاً الوحدات الأردني وسباهان الإيراني، اللذين يلتقيان في عمان، وتقام المباراتان في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

وأكمل الشارقة استعداداته بكل العناصر المتاحة، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وسط أجواء يسودها التفاؤل، ويغيب عن الفريق في المباراة الحارس عادل الحوسني والحسن صالح بداعي الإصابة، ولاعب الوسط ماجد راشد للإيقاف، وتشهد قائمة الفريق وجود البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو.

وأجرى الشارقة تدريبات على ملعب العشب الاصطناعي، حتى يتعود اللاعبون على أرضية استاد الجمهورية المركزي، الذي ستقام عليه المباراة.ويدرك مدرب الشارقة، كوزمين، صعوبة مهمة الفريق خارج أرضه، في بداية مشواره الآسيوي، لكونه يواجه فريقاً قوياً، يعد أحد أفضل الفرق في طاجيكستان، ويضم في صفوفه عدداً كبيراً من لاعبي منتخب طاجيكستان.

فارق

ويراهن كوزمين على الروح المعنوية العالية للاعبين، في أعقاب النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الشارقة منذ بداية الموسم، بعدما فاز في 4 مباريات، منها مباراتان في دوري أدنوك للمحترفين، أمام كل من دبا الحصن واتحاد كلباء، وكذلك في مواجهتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام خورفكان.

ويضم فريق الشارقة في صفوفه مجموعة من اللاعبين الذين يمكنهم صنع الفارق، يتقدمهم كايو لوكاس وعثمان كامارا ولوان بيريرا وفراس بالعربي، وغيرهم من العناصر في خطي الدفاع والوسط.وخاض الشارقة تدريبه الأساسي على ملعبه مساء الأحد، وتوجه منه مباشر للمطار.

حيث وصل إلى طاجيكستان منتصف الليل، وخاض تدريبه الختامي على ملعب المباراة مساء أمس، وسبق ذلك عقد الاجتماع الفني للمباراة منتصف النهار، وسيلعب الشارقة بالزي الأبيض الكامل، ويدير المباراة طاقم من البحرين، ويضم عمار إبراهيم محفوظ، ويساعده محمد جعفر سلمان وعبد الله صالح محسن، ومعهم محمد خالد، والسنغافوري سوكبير سينج، والقطري راشد الدوسري مراقباً.

خبرة

يملك الشارقة لقب بطل الدوري 6 مرات، وسبق أن وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2004، وسبق أن تبادل الفريقان الفوز في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022.

وجاء تأهله للعب في دور المجموعات للبطولة القارية، بعدما احتل المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم الكروي المنصرم، الذي تُوّج خلاله الوصل بطلاً للدوري، ويحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري، بعد نهاية الجولة الثانية، فيما يتصدر فريق الاستقلال ترتيب الدوري الطاجيكي.

نظام

وتضم البطولة الجديدة 32 نادياً، وزعت على 8 مجموعات «4 مجموعات في منطقة غرب القارة، و4 مجموعات في الشرق»، وتتكون كل مجموعة من 4 أندية، وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، الذي تقام منافساته في شهر فبراير 2025، ويتبع ذلك ربع النهائي في شهر مارس 2025، وقبل النهائي في أبريل 2025، قبل أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة، يوم 17 مايو 2025.

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