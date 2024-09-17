«الفار» تغيب عن مجموعات أبطال آسيا الثاني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تغيب تقنية الفيديو «الفار»، عن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة 32 نادياً، من بينها شباب الأهلي والشارقة.ومن المقرر أن يبدأ الاستعانة بتقنية الفيديو في إدارة مباريات البطولة الآسيوية انطلاقاً من الأدوار الإقصائية؛ أي بداية من الدور ثمن النهائي.

فيما تم تطبيق «الفار» بداية من مرحلة الدوري التي بدأت أمس، في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما سيتم تطبيق تقنية الفيديو في الدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، وتطبيقها في المباراة النهائية لدوري التحدي الآسيوي للرجال، الذي يضم 20 فريقاً.

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