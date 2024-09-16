ميلوش: نسعى لتمثيل الكرة الإماراتية بأفضل صورة

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، أنه تنتظرهم مباراة صعبة أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مشيراً إلى أن المنافس الأوزبكي يعد من الفرق المنظمة في اللعب ويعرف ماذا يفعل، ويرى أن مدربهم له تأثير كبير عليهم ويقوم بعمل رائع.

وأضاف ميلوش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي تقام مساء غد على ملعب جار بالعاصمة الأوزبكية طشقند: يجب أن نلعب بأفضل مستوياتنا وحماسنا للخروج بنتيجة إيجابية، نحن نحترم باختاكور وهو فريق صاحب خبرة وقد شارك كثيراً في هذه البطولة، ولكن ثقتنا كبيرة بأنفسنا ونسعى لتمثيل الكرة الإماراتية ونادينا بأفضل صورة.

وكشف ميلوش عن وجود بعض الغيابات في صفوف الفريق، وقال إن هناك إصابات قليلة في الفريق، ولكن عليهم التركيز على الضغوط التي تنتظرهم خلال الأسبوعين المقبلين في الدوري والنخبة، مؤكداً أن كلمة السر في الموسم الماضي وجود دكة قوية وغاب العديد من اللاعبين خلال ذلك الموسم، لكن الفريق لم يتأثر بوجود عناصر جيدة.

وأضاف قائلاً: أي فريق في العالم يتأثر بغياب اللاعبين الأساسيين، لكن ما يهم بالنسبة لي هو التصرف الصحيح والانضباط والقتال في الملعب، أثق في فريقي ولدي عناصر قادرة على صنع الفارق.

من جانبه قال علي صالح لاعب الوصل: إن المباراة الأولى لهم في البطولة الآسيوية لن تكون سهلة، والمهم بالنسبة لهم هو تقديم أداء قوي من أجل الحصول على النقاط، مشيراً إلى أن المنافس الأوزبكي يلعب على أرضه وبين جماهيره وهذه قد تكون أفضلية بالنسبة لأصحاب الأرض، لكن الأمر لا يهم بالنسبة لفريق الوصل.

واكد علي صالح جاهزية فريقه الوصل للمباراة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن الوصل بطل الدوري الموسم الماضي ويستحق أن يكون في هذه البطولة، وكل مباراة مهمة بالنسبة لهم وتركيزهم الآن على مباراة الغد من أجل الخروج بالنقاط الثلاث.

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