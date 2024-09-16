كوزمين: نواجه منافساً قوياً والفوز هدف الشارقة بدوري أبطال آسيا 2

المصدر: الشارقة - البيان

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عبر مدرب الشارقة كوزمين عن سعادته بالتواجد بدوري أبطال آسيا 2 وبداية المشوار بطاجكستان أمام بطلها فريق (استقلول)، ووصفه بالمنافس الشرس دائماً، وقال في المؤتمر الصحفي مساء الاثنين قبل مواجهة الفريقين المقررة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات: سبق أن واجهنا هذا الفريق، ولكن أغلب اللاعبين غير موجودين فيه حالياً، علينا دائماً التأقلم على الظروف والمستجدات وتمثيل النادي بشكل مشرف،نحترم منافسنا ولكن يجب علينا الفوز.

وأضاف: المهم بالنسبة لنا دائماً ليس فقط تحقيق الفوز بل نعمل دائماً لتقديم أداء جيد مع الفوز، نسعى لإيجاد الحلول لمختلف المنافسين، ونعرف أن استقلول سيكون خصماً شرساً.

وأوضح كوزمين: كسبنا ثلاثة لاعبين صغار السن في الانتقالات الصيفية وهم لاعبو مستقبل سنعمل على صقلهم وتطويرهم وهم يشكلون إضافة جيدة لنا، لا نعرف تأثير النجيل الاصطناعي لملعب المباراة علينا قبل نهايتها، وقد تدربنا في ملعب مماثل قبل قدومنا.

وتحدث عن منافسه قائلاً: شاهدته الموسم الماضي بدوري الأبطال في مباريات كبيرة أمام النصر والهلال السعوديين، وهو فريق يتميز باللياقة العالية والمجهود البدني الكبير.

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