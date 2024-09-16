أبيض الشباب يستعد للسفر إلى الكويت الخميس

المصدر: البيان

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يستعد منتخب الإمارات للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً للسفر إلى دولة الكويت يوم الخميس المقبل للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب, التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر الجاري، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت ( المستضيف ) وجزر ماريانا الشمالية.

وعاد منتخبنا للشباب أمس للتجمع مرة أخرى في منطقة جبل علي بدبي بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن للاعبين عقب عودتهم من معسكر زغرب, الذي استمر لمدة أسبوعين.

وأدى أبيض الشباب حصة تدريبية في تجمع جبل علي شارك فيها جميع اللاعبين, وستتواصل التدريبات حتى موعد السفر.

وتضم قائمة منتخبنا 24 لاعباً هم : زايد عبدالله ، علي الصفار ، عبدالله الشامسي ، يوسف أحمد ، فهد جاسم ، حمدان سعيد ، منصور البلوشي ، نهيان المعمري ،عبدالرحمن طلال ، محمد عبدالسلام ، عتيق عصام ، عبدالعزيز المرزوقي ، سيف الكعبي ، ماجد المهري ، حازم محمد ، سولومون سوسو ، راشد المزروعي ، أنطوني خياط ، غيث آل لوتاه ، غيث عبدالله ، عيد الحمادي ، عبيد سالم ، أحمد رائد وسيف الفارسي.

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