اتفاقية رعاية جديدة للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل

المصدر: وام

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أعلن نادي الوصل، توقيع اتفاقية رعاية مع شركة "هنا" للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة "أ.ر.م. "القابضة، لتصبح بموجبها الشركة هي الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل.

تم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة "أ.ر.م" القابضة ، وسعادة أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وعدد من المسؤولين.

وقال الشحي: " تجسد الشراكة الاستراتيجية التزامنا الراسخ بدعم رياضة دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للنادي، وتتماشى قيمنا المشتركة، إذ نركز معاً على تحقيق التميز، وتعزيز رفاهية المجتمع".

وأضاف أن الشراكة مع الوصل تعبر عن التزام طويل الأمد ببناء مستقبل رياضي مستدام، من خلال تعزيز جهود النادي في استقطاب المواهب الرياضية الشابة وتطويرها، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على مواصلة تحقيق نجاحات النادي في المستقبل.

من جانبه أكد سعادة أحمد محمد بن شعفار، أن توجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تعد دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز استدامة النادي وتطوير إمكاناته وتنافسيته.

وأضاف: "هذه الشراكات تعكس القيمة الكبيرة للنادي، وتؤكد مكانته البارزة على الصعيد الرياضي في الدولة، والتزامنا المشترك لتحقيق التميز في المجال الرياضي، وإرساء أسس راسخة للتعاون لخدمة الرياضة في الدولة من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة لدعم المواهب الشابة، وتعزيز مكانة الوطن في الساحة الرياضية الدولية إيماناً منا بقدرة الشباب ودعم النادي لهم لتحقيق النجاحات".

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