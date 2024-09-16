«القناصة» يصطاد «الصقور» بالثلاثة في دوري «الأولى»

المصدر: دبا – محمد فضل

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اختتمت، أمس، مباريات الأسبوع الأول من دوري الهواة بإقامة 4 مباريات، انتهت جميعها على وقع الفوز، وتمكن مصفوت (القناصة) من إحداث أولى مفاجآت الجولة الأولى، وحقق الفوز على ضيفه الإمارات (الصقور) الهابط من دوري المحترفين بنتيجة 3 - 0.

وجاءت الثلاثية عن طريق شيخ بيبو وكارلوس نظير ومحمد إياد في الدقائق 39، 51، 90 + 5 ليضع «القناصة» أول 3 نقاط في رصيده متصدراً المسابقة مناصفة مع دبا الفجيرة الذي حقق الانتصار بذات النتيجة 3 - 0 على ضيفه الحمرية، أحرز أهداف النواخذة عامر عمر ولويس فيليب والبديل الحساني تامبورا في الدقائق 45، 45 + 3، 90.

وحقق حتا الفوز بصعوبة على ضيفه الفجيرة بهدف مارسيلو فريتاس في الدقيقة 59 ليكسب النقاط الثلاث ويظل الفجيرة بلا رصيد من النقاط.

وقاد محمد ديوب العربي إلى تحقيق انتصار غالٍ ومتأخر على يونايتد بهدف دون رد جاء في الدقيقة 90 + 5 ليصل العربي برصيده إلى 3 نقاط ويبقى يونايتد دون رصيد.

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