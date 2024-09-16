العين يبدأ الدفاع عن لقبه الآسيوي أمام السد القطري اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يبدأ العين، ممثل الإمارات بطل النسخة الأولى والأخيرة من دوري أبطال آسيا بمسماها القديم، مشوار الدفاع عن لقبه عندما يستضيف في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد السد القطري، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة بالمسمى الجديد. ويتطلع البطل الآسيوي إلى استهلالية مثالية لمشواره في النسخة الأولى من المسابقة القارية بنظامها الجديد، بينما تترقب جماهيره ظهوره بصورة متميزة، خصوصاً بعد تدعيم صفوفه بعدد من النجوم المتميزين في جميع الخطوط.

تبدو الأجواء مثالية بالمعسكر «البنفسجي» بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال أربع مباريات خاضها على المستوى المحلي بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في ظل غياب 9 من نجومه الدوليين الذين كانوا غادروا للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم 2026 قبل العودة أخيراً للانضمام إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الليلة.

واختتم العين مناوراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد، بمشاركة جميع اللاعبين وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي عمد إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً للمواجهة من خلال إخضاع اللاعبين إلى اختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها المباراة.

ويأمل البطل الآسيوي في ترجيح كفة الانتصارات على ضيفه القطري في المواجهة الرابعة بينهما على المستوى الآسيوي بعد أن تقابلا قبل ذلك في 3 نسخ سابقة حقق كل منهما الفوز مرة، وتعادلا في مباراة. يدير مباراة اليوم بين العين وضيفه السد القطري طاقم تحكيم من طاجيكستان، يتألف من جولمورودي سالدولو، حكماً للساحة، ويعاونه على الخطوط، كريموف حسن، الحكم المساعد الأول، ووكارييف فافو، الحكم المساعد الثاني، وزينالدينوف سعيديوف، حكماً رابعاً، وتم تكليف الأوزبكي نورسافروف فيردافس، كحكم فيديو، ومواطنه كريموف رحيمبيك، حكماً مساعداً للفيديو.

وأسندت مهمة مراقبة المباراة إلى الكوري الجنوبي بارك سيونج-كيونج، بينما سيتولى الهندي براتاب ساين مهمة مراقبة الحكام.

على جانب آخر، عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، قبل تدريبات الفريق أول من أمس اجتماعاً مهماً مع أعضاء فريق العين، ونقل للجميع تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

التزام

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بالتزام لاعبي الفريق وإظهار الرغبة القوية في تحقيق أهداف النادي على الصعد كافة محلياً وخارجياً، مؤكداً ثقته في قدرات الجميع على الاستمرارية في تحقيق المكتسبات التي ظلت مرتبطة باسم العين وأسهمت في رسم فرحة وطن وأسعدت الأمة العيناوية، موضحاً أن مواجهة اليوم تمثل الانطلاقة الحقيقية للفريق في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه القاري.

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