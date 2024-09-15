كريسبو: العين جاهز لمواجهة السد «الخطير» وأثق في فريقي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أكد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، على صعوبة المباراة التي تجمع فريقه غداً الأحد بالسد القطري في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: السد القطري فريق قوي وهو أحد أفضل الأندية الخليجية، ويمتلك لاعبين أقوياء يلعبون في المنتخب الوطني القطري، لكننا نؤمن بفريقنا ونثق في جميع اللاعبين، وجميعهم متحمسون وجاهزون لانطلاقة قوية في هذه البطولة القارية الكبيرة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات العين لمباراة الليلة: بالطبع أنا سعيد كوننا نشارك في هذه البطولة الكبيرة بوصفنا أبطال اللقب بالنسخة السابقة بالمسمى القديم، ونأمل أن يكون هذا دافعاً لنا لنظهر بالصورة المطلوبة في أولى مبارياتنا الليلة، مع إدراكنا لصعوبة المهمة في مواجهة الفريق القطري المتميز.

وأضاف: ننظر للبطولة بمسؤولية كبيرة، ونريد أن نبدأ بقوة لأننا ندرك أن الرحلة لن تكون سهلة أبداً، وينبغي علينا التركيز طوال زمن المباراة، فنحن بصدد كتابة تاريخ جديد، وسنحث اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة، ومن المهم أن ننظر باحترام كبير لجميع المنافسين، ونعمل بجد من أجل تحقيق أفضل النتائج في هذا الموسم على كل المستويات وفي جميع المسابقات.

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