تعادل الذيد و«جلف يونايتد» وإلغاء مباراة الظفرة و«جلف اف سي» في الهواة

المصدر: الذيد - محمد فضل

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شهدت مواجهات اليوم الأول من دوري الدرجة الأولى «الهواة» إقامة مباراة وحيدة، جمعت فريقي الذيد وجلف يونايتد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تقدم الفريق الضيف «جلف يونايتد» عن طريق الأيرلندي ستروبريدج سيمون «ق 14»، وأدرك الذيد التعادل عن طريق اللاعب الغيني أبوبكر ديمبا «ق 78»، وشهد اللقاء الثاني إلغاء مباراة «جلف اف سي» والظفرة، ضمن الجولة نفسها، وذلك بناء على طلب «جلف اف سي» بالتأجيل، كما قام اتحاد الكرة كذلك بتأجيل لقاء فريقي «مجد» و«وفيلتوود يونايتد» دون توضيح الأسباب، وكان مقرراً إقامة اللقاء بملعب القطارة في العين.

وتقام مساء اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي حتا مع الفجيرة، والعربي مع يونايتد، ودبا الفجيرة مع الحمرية، والإمارات مع مصفوت.

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