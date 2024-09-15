«الفرسان» يتحدون الملل على شاطئ الممزر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقل البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، تدريبات الفريق، مساء أول من أمس، إلى شاطئ الممزر بدبي، للخروج باللاعبين من ملل التدريبات اليومية على ملاعب النادي، وذلك قبل خوض عدد من الاستحقاقات القوية المهمة، خلال المرحلة المقبلة.

وقاد سوزا تدريبات «الفرسان» التي تركزت على رفع معدلات الجوانب البدنية، وشاركهم في الفعاليات الرياضية خلال التدريب، وتضمنت الجري بطول الشاطئ، ولعب مباريات كرة قدم شاطئية، وكرة طائرة شاطئية، واختتمت بالسباحة.

ويلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الحسين أربد الأردني في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني، والذي انتقل إليه «الفرسان»، بعد خسارتهم أمام مضيفهم الغرافة القطري بهدف وحيد، في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد اللقاء الآسيوي سيخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام ضيفه الوحدة يوم 22 سبتمبر الجاري، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق الفريق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على البطائح وعجمان بنتيجة واحدة 2 - 1، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع، وعن النصر والشارقة في المركزين الأول والثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز