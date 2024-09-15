يسافر غداً إلى طشقند.. الوصل يؤدي تدريبه الأساسي اليوم استعداداً لمواجهة باختاكور

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل تدريبه الأساسي، اليوم، على ملعبه في استاد زعبيل قبل السفر إلى طشقند، صباح الغد، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة مضيفه باختاكور الأوزبكي في استاد بونيودكور مساء بعد غدٍ في مستهل مشواره القاري بدوري أبطال آسيا للنخبة. ويسعى الوصل إلى بداية قوية في البطولة الآسيوية، التي يشارك فيها بصفته بطل مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويتطلع «الإمبراطور» إلى العودة من طشقند بنتيجة إيجابية أمام منافسه الأوزبكي في اللقاء الأول، الذي يجمع بين الفريقين.

مشاركة

وتعد المشاركة الرابعة للوصل في المحفل القاري بعد 3 مشاركات سابقة، آخرها قبل نحو 5 سنوات، حيث لم تكن آخر مشاركتين على قدر الطموح في 2008 و2019 بعد الخروج من دور المجموعات، بينما تعد مشاركته الآسيوية الأولى هي الأفضل قبل 31 عاماً في عام 1993 عندما حقق المركز الثالث.

وأنهى الفريق تحضيراته بإجراء جملة من الحصص التدريبية في الأيام الماضية، إضافة إلى خوض تجربة خليجية أمام فريق الرفاع الشرقي البحريني، انتهت بالتعادل بهدف لمثله في إطار استعداداته للمواجهة الآسيوية المرتقبة، وبدأت جماهير الوصل بالاستعداد المبكر لمساندة الفريق في مشواره الآسيوي عبر السفر إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لحضور المباراة، ودعم الفريق.

ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة مختلفة في المحفل الآسيوي بعد البداية غير المثالية على المستوى المحلي في دوري أدنوك للمحترفين، خلال الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، بعد أن دشن مشوار الدفاع عن لقب الدوري بالتعادل 2-2 أمام ضيفه اتحاد كلباء، فيما تفوق في الجولة الثانية على الوافد الجديد في دورينا دبا الحصن بهدف دون مقابل، مما أدى إلى احتلاله المركز السادس في جدول الترتيب بمسابقة الدوري برصيد 4 نقاط بالتساوي مع العين، الذي يشارك معه في البطولة القارية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويتطلع الوصل بطل ثنائية الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، إلى المنافسة على 5 ألقاب هذا الموسم، وهي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، إضافة إلى المشاركة الخارجية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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