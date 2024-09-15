العين والسد القطري.. «كلاكيت» رابع مرة في البطولة الآسيوية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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كثف العين من تحضيراته الميدانية بقيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وبمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم الدوليون المواطنون والأجانب الذين عادوا للتدريبات مع الفريق فور عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم تحضيراً لمباراته أمام ضيفه السد القطري المقررة غداً على ملعب استاد هزاع بن زايد، في استهلالية مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يواجه فيها العين السد القطري بالبطولة الآسيوية، إذ سبق وقابله في 3 نسخ سابقة، فاز في واحدة، وخسر مثلها، وتعادلا في مباراة، وإجمالياً واجه ممثل الإمارات الأندية القطرية في المسابقة الآسيوية في 17 مباراة حقق الفوز في 6 منها، وتعادل في 4، وخسر 7، وحقق أكبر فوز على الدحيل القطري بنتيجة 5 - 0 بدوري المجموعات في عام 2014، وبالمقابل تلقى الخسارة الأكبر من الأندية القطرية أمام السد بنتيجة 0 - 4 بدور المجموعات في وقت سابق من عام 2020.

وفي هذه النسخة من المسابقة الآسيوية سيخوض العين 4 مباريات على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، أمام السد والريان القطريين، والهلال والأهلي السعوديين، بينما يواجه خارج ملعبه فريقاً قطرياً ثالثاً هو الغرافة، إضافة للنصر السعودي، وبختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي.

15 مواجهة

وخلال 15 مواجهة سابقة للعين في افتتاحية مشواره بالبطولة الآسيوية حقق الفريق البنفسجي الفوز 6 مرات، وتعادل في 3، وخسر 6، وتعتبر مباراة الغد هي المواجهة رقم 16 للعين بالجولة الأولى من المسابقة.

ومنذ انطلاقة مسابقة دوري أبطال آسيا بنظامها السابق عام 2003 حصل العين على اللقب مرتين، والوصيف مرتين، ووصل إلى نصف النهائي في 5 نسخ، وربع النهائي 8، وثمن النهائي 10، وخرج من المجموعات 6 مرات، وحسب إحصائيات عيناوية، فمن 38 مباراة آسيوية خاضها العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد فاز في 18، وتعادل في 12 مناسبة، وخسر 8 مباريات.

مناورات

ويختتم الفريق مناوراته الميدانية مساء اليوم، حيث سيقف الجهاز الفني على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً للمواجهة المرتقبة، التي يتطلع من خلالها بطل أول وآخر نسخة من المسابقة القارية بنظامها السابق لاستهلالية مثالية تؤكد رغبته القوية في البقاء على العرش الآسيوي والتتويج باللقب في شكله الجديد، وهي التطلعات نفسها التي تحملها قاعدته الجماهيرية العريضة التي بدأت هي الأخرى في الاستعداد والتجهيز للاحتشاد مبكراً في المدرجات لمساندة الزعيم وهو يخطو أولى خطواته نحو لقب أكبر بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية.

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