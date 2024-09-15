الاتحاد الآسيوي: «دوري النخبة» سيلعب دوراً حاسماً في دعم الاستثمارات

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

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أكد مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الجديد سيلعب دوراً حاسماً في تشجيع الاستثمارات الجديدة في أندية القارة في ظل استهداف الاتحاد تنشيط الرياضة بالمنطقة.

وتنطلق الجولة الأولى من المستوى الأول للبطولة بشكلها الجديد غداً بعد تقلص عدد الفرق من 40 إلى 24، ويضم أبطال اليابان والسعودية وكوريا الجنوبية والصين بالإضافة إلى العين الإماراتي حامل اللقب.

تبدأ البطولة بشكل جديد وكأس وشعار جديدين، بالإضافة إلى حوافز مالية للأبطال الجدد، تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف المقدمة الموسم الماضي، إذ سيحصلون على نحو 12 مليون دولار بعد المباراة النهائية في الرابع من مايو.

قال ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الأسيوي «كان الدافع هو ضمان تقديم مباريات جيدة وليس مجرد الكم، المسابقة الأخيرة ضمت 40 فريقاً وشملت العديد من المباريات. ركزنا على الجودة لأننا أردنا أن يستثمر مستثمرون آسيويون وأجانب في الأندية الآسيوية، نحن نخبرهم أن لدينا أفضل اللاعبين، لذا تعالوا واستثمروا في مسابقاتنا، تعالوا واستثمروا في أنديتنا».

وأضاف «نرسل أيضاً رسالة للاعبين مفادها أن هناك فرقاً كبيرة تلعب وأن بإمكانهم القدوم وتقديم بعض المباريات الجيدة هنا». ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسابقات قارية للأندية منذ عام 1967، وأطلق دوري أبطال آسيا في 2002 سعياً لتشجيع المزيد من التطوير في البطولات الاحترافية التي بدأت في كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى.

توسعت مرحلة المجموعات في عام 2021 لتشمل 40 نادياً لكن تركيزاً جديداً أدى إلى تقليص المستوى الأول إلى 24 فريقاً إلى جانب تقديم بطولة من المستوى الثاني.

وأشار ويندسور جون إلى أن التحول من النظام القديم، سيضيف التنوع الذي تشتد الحاجة إليه. وتستعين النسخة الجديدة بنظام الدوري السويسري وتنقسم الأندية إلى مرحلتي دوري تضم كل منهما 12 فريقاً من منطقتي شرق وغرب آسيا، ويلعب كل فريق مع ثمانية منافسين مختلفين.

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