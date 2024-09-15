العروبة وخورفكان يرفعان وتيرة الإعداد قبل مواجهة الديربي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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كثف العروبة وخورفكان إعدادهما قبل مباراة ديربي الساحل الشرقي، الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل بملعب العروبة بنادي دبا الفجيرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثالث.

وتتشابه ظروف كل فريق من حيث تلقي النتائج بعد خسارة خورفكان أمام العين والوحدة، وهزيمة العروبة ضد النصر والجزيرة، ليحتل الفريقان المركزين الأخيرين، فضلاً عن مغادرتهما كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول على يد النصر بالنسبة للعروبة، وخورفكان الذي انهزم ذهاباً وإياباً ضد الشارقة.

وأمس أعلنت شركة كرة القدم بخورفكان التعاقد مع الثلاثي سلطان الزعابي قادماً من الوحدة، إلى جانب حمدان البشر وكايكي لاعبي شباب الأهلي أيضاً في صفقة انتقال حر، والتحق الثلاثي بتدريبات النسور بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا الباحث عن فوزه الأول مع فريقه في كل المسابقات.

هدف

ويسعى برنو بيريرا على فريق العروبة، لإعادة أخضر الفجيرة إلى الطريق الصحيح في الدوري بعد الهزائم الأخيرة في الدوري، والخروج من الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وعلى صعيد كلباء تم تأجيل مباراته ضد العين لمشاركة الأخير في مسابقة نخبة أبطال آسيا ضد السد، وسيقوم مدرب النمور فوك رازوفيتش بتجهيز فريقه لمباراة خورفكان في الجولة الرابعة في ديربي جديد بالساحل الشرقي. وخاض كلباء مباراتين في الدوري، حيث تعادل أمام الوصل، وخسر ضد الشارقة، ويملك النمور نقطة يتيمة، وغادر مسابقة كأس «أديب» من الدور الأول على يد العين الذي فاز عليه ذهاباً وإياباً.

عودة

وتشهد صفوف كلباء عودة الثنائي الإيراني مهدي قايدي، الذي قاد منتخب بلاده إلى تحقيق الفوز على منتخبنا الوطني بهدف دون رد، كما يعود زميله في المنتخب شهريار أونغولو إلى تشكيلة المدرب رازوفيتش الطامح هو الآخر إلى تحقيق الفوز الأول في الموسم الكروي الحالي.

وقال محمد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، إن استعدادات الفريق تسير وفقاً للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب رازوفيتش، مشيراً إلى أن الإعداد سيتواصل بصورة شبه يومية إلى أن يحين موعد مباراة خورفكان بعد تأجيل لقاء العين، الذي نتمنى له التوفيق آسيوياً وتحقيق الانتصار على السد في اللقاء الأول والحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا الذي توج به في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

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