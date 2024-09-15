كيبانو: نثق في قدرتنا على الفوز بالألقاب لأننا «فخر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الفرنسي نيسكينز كيبانو «32 عاماً»، جناح الجزيرة، أن فريقه قادر على المنافسة والفوز بالألقاب في الموسم الحالي، لأنه، حسب قوله، يمتلك لاعبين بجودة عالية، مؤكداً أهمية مراجعة السلبيات والاجتهاد لتحقيق الأهداف دائماً في كرة القدم.

وقال كيبانو: نثق في قدرتنا على بلوغ منصات التتويج وإحراز الألقاب لأننا «فخر أبوظبي». نحن فريق كبير وبه عناصر قادرة على تحقيق أفضل النتائج، نتدرب ونبذل أقصى مجهود في التدريبات والمباريات، ونركز بشكل كبير على أنفسنا، ونحاول في كل مباراة أن نقدم مستوى أفضل من المباراة السابقة، وكلها أشياء جيدة تجعلنا قادرين على بلوغ الأهداف التي نعمل عليها.

وأشار جناح الجزيرة إلى قوة المنافسة بين أندية المحترفين، وأضاف: «الدوري الإماراتي مزيج متجانس بين عدة فرق تقاتل وتبذل كل جهدها من أجل الفوز باللقب، وأخرى بطبيعة الحال يكون هدفها البقاء، وهنالك فرق الوسط التي تتمتع بالقوة وتسعى لاستغلال كل الفرص وإحراز الأهداف بعدة طرق، هذا المزيج يجعل الدوري صعباً، لذلك من يريد أن يحقق الإنجازات لا بد أن يكون مؤهلاً لها بشكل كافٍ، وأن يبذل قصارى جهده ويقدم كل ما لديه».

ثناء

وأثنى كيبانو، الذي يخوض موسمه الثاني مع الجزيرة، على الجهود التي يبذلها الجهاز الفني وزملاؤه اللاعبون، مظهراً احترامه وتقديره للمدرب الحسين عموتة، ذاكراً أنه مدرب صريح ومباشر في حديثه وتوجيهاته، وأنه ليس من نوع المدربين الذين يحاولون تجميل الكلام، وقال: «تعاملت مع عدد من المدربين في وقت سابق لديهم الأسلوب الصريح نفسه، لذلك انسجمت سريعاً معه، عن نفسى أفضل المدرب المباشر والواضح مثله، وفي رأيي أنه مدرب جيد ويعرف الطريق إلى الفوز من واقع خبرته وتجاربه السابقة».

وتغزل الجناح الفرنسي في مستوى زملائه اللاعبين، وقال إنهم يتمتعون بمهارة عالية، وتابع: «بالنسبة لي أكثر لاعب أفضل مشاهدته وأستمتع بفنياته الكروية هو خلفان مبارك، هذا الشاب رائع جداً، يمتلك مهارة عالية وقدرات متميزة، أعتقد أنه يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه للفريق».

تعامل باحترافية

وشدد كيبانو على أهمية التعامل باحترافية والاجتهاد لكل من يريد أن يطور قدراته في كرة القدم، وقال: «عندما كنت لاعباً في باريس سان جيرمان سنحت لي الفرصة للعب بجوار لاعبين كبار استفدت منهم كثيراً، مثل ماكسويل، تياغو موتا، زلاتان إبراهيموفيتش، كنت أشاهد حضورهم المبكر للتدريبات وكانوا أيضاً آخر من يغادرون، أدركت من سلوكهم الاحترافي أن من يريد تحقيق طموحه في كرة القدم عليه عدم التوقف حتى في فترة الراحة، وأن يكون أكثر اجتهاداً».

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