قميص علي مبخوت الأكثر مبيعاً في متجر النصر

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

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احتل قميص علي مبخوت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المرتبة الأولى في قائمة القمصان الأكثر مبيعاً بمتجر «العميد» منذ أن تم طرح طاقمه الجديد للبيع قبل 3 أسابيع، وانتزع قميص مبخوت الذي يحمل رقم 7 الصدارة من قميص كابتن الفريق عادل تاعرابت وباقي نجوم الفريق.

ويحتفظ «الأزرق»، اللون الأصلي للنادي، بالمرتبة الأولى على مستوى الأكثر طلباً من بين الألوان الثلاثة التي طرحها النصر ضمن طقمه الجديد للموسم الكروي الحالي والتي تشمل إلى جانب الأزرق اللونين البنفسجي والأبيض.

ويتوقع أن يزيد الطلب على قميص علي مبخوت الأسبوع المقبل، تزامناً مع اقتراب مباراة الديربي بين النصر وجاره الوصل المقررة 21 سبتمبر الجاري لحساب الجولة 3 من دوري أدنوك للمحترفين، لاسيما أن العميد يحتل صدارة الجدول بـ6 نقاط متقدماً عن شباب الأهلي والشارقة والوحدة بفارق الأهداف.

ويحظى علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري بـ219 هدفاً بشعبية واسعة ليس فقط لدى جماهير النصر بل كافة محبي الكرة الإماراتية، وهو الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفاً.

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