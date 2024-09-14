المدربون.. ثقة وتحدٍّ قبل بداية المواجهات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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علت نبرة الثقة والتحدي في تصريحات مدربي أندية الدرجة الأولى قبل بداية المواجهات، حيث كشف عدد منهم لـ«البيان» عن ثقتهم الكاملة في قدرات أنديتهم، معلنين التحدي من أجل تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين.

وأكد محمد الجالبوت، مدرب فريق حتا، جاهزية «الإعصار» لخوض غمار مباريات دوري الدرجة الأولى اعتباراً من يوم غدٍ عندما يستقبل فريقه الفجيرة بملعب حمدان بن راشد في حتا، مشيراً إلى أن لاعبي الإعصار على أهبة الاستعداد للقاء، ورفعوا شعار الفوز على الفريق الضيف مع كامل الاحترام للفجيرة في بداية مهمة الصعود إلى دوري المحترفين.

وأضاف أن الفريق استفاد من فترة المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا وتخللته عدة تجارب ودية مع فرق وأندية مختلفة، لافتاً إلى أن الجهاز الفني وقف على مدى جاهزية اللاعبين، كما أنه قام بوضع الخطط التي يخوض بها موسم دوري الدرجة الأولى الذي سيكون قوياً ومثيراً هذا الموسم.

ودعا الجالبوت جماهير الإعصار إلى ضرورة الوقوف خلف الفريق في جميع المباريات، مشيراً إلى أن أنصار الفريق جزء من النادي، ونعول عليهم كثيراً هذا الموسم في مؤازرة اللاعبين وتشجيعهم في كل أوقات المباراة. وقدم مدرب الإعصار شكره لمجلس إدارة حتا الذي قام بتوفير كل سبل الكفيلة بإنجاح المعسكر الخارجي إلى جانب فترتي الإعداد الداخلي.

وشدد الدكتور عبد الله مسفر، مدرب دبا الفجيرة، على صعوبة مباريات دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن جميع الأندية أعدت العدة للمسابقة إما عبر المعسكرات الخارجية أو التجمع الداخلي، ولذلك لن تكون هناك مباراة سهلة على الإطلاق.

وفيما يتعلق بفريقه النواخذة أشار مسفر إلى أن دبا أجرى عدداً من المباريات الودية بمعسكر سلوفينيا، ووقف الجهاز الفني على مقدرات وإمكانات اللاعبين، إلى جانب تكثيف التدريبات اليومية لوصول اللاعبين إلى الفورمة المطلوبة.

وحول مباراة فريقه الافتتاحية أمام الحمرية قال مسفر: اللقاء لن يكون سهلاً على النواخذة والحمرية، وأتوقع أن يستمتع الجمهور بمباراة كبيرة تجمع فريقين يطمحان إلى بث الاطمئنان وسط جمهورهما في أول مواجهة دورية خلال الموسم الكروي الحالي لدوري الدرجة الأولى.

ودعا مسفر لاعبي فريقه إلى ضرورة التركيز، والبعد عن الأخطاء عندما يحين موعد مباراة الحمرية غداً، معرباً عن أمله في حصد النقاط الثلاث.

موسم مختلف

وعبر بدر طبيب، مدرب العربي، عن تفاؤله بتقديم فريقه لموسم مختلف عن المواسم السابقة على الرغم من وجود وجوه جديدة كثيرة بين اللاعبين الذين انضموا إلى كشوفات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الأخير، ونوه بأن مواجهة يونايتد خلال مباراة الافتتاح لن تكون سهلة، خصوصاً بعد الأداء اللافت لفريق يونايتد مفاجأة الهواة في الموسم الماضي، ومنافسته على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وأكد طبيب أن استعانة إدارة النادي بلاعبي الخبرة على غرار محمد فوزي إلى جانب كابتن الفريق عيسى راشد وحسن يوسف وغيرهم من اللاعبين سيكون لها تأثير إيجابي في فريق العربي في الصراع من أجل تحقيق حلم الصعود، معرباً عن أمله في تحقيق بداية مثالية أمام يونايتد، مع ضرورة الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب المباراة في أم القيوين.

وعبر الصربي داركو نيستوروفيتش، مدرب الإمارات، عن سعادته بالعمل في نادي الإمارات، الذي التمس فيه حرص المسؤولين على مصلحة النادي، والعمل بروح الأسرة الواحدة، وذلك منذ بدء المفاوضات معه، وهو ما شجعه لقبول العرض بعد أن وجد مقومات النجاح التي ستساعده في مهمته، وأشار إلى أنه جاء ليضع كل طاقاته وخبراته للنجاح مع الإمارات وتحقيق آمال جمهوره والقائمين عليه.

وشدد داركو على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن جميع محبي الصقور عليهم أن يعلموا أن السبيل الوحيد للنجاح هو تعاون الجميع من أعضاء الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور حتى يتحقق حلم الفريق في العودة إلى دوري المحترفين، حيث اعتبر الجمهور اللاعب الأول في الفريق، فكلما كانت المجموعة متماسكة كان العمل أسهل، ولا يمكن لمدرب ومجموعة من اللاعبين أن يحققوا أي نجاح إذا لم تتوفر هذه الظروف.

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