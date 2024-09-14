3 مباريات تدشن دوري «الهواة» اليوم

المصدر: إعداد – محمد فضل

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تعود الحياة إلى ملاعب «دوري الدرجة الأولى»، اليوم، مع انطلاق مباريات الجولة الأولى، لموسم 2024 - 2025، بمشاركة 15 فريقاً، تتنافس جميعها على بطاقتي الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، مع نهاية الموسم الكروي في 30 مايو المقبل، وتجرى سبع مباريات في كل جولة، بينما يكون أحد الفرق في الراحة، ويشهد قطار دوري الهواة 30 أسبوعاً بواقع 210 مباريات طوال الموسم.

وتبدأ رحلة الصعود إلى «الأضواء» بسبع مواجهات ساخنة ومثيرة اليوم وغداً، وتقام اليوم 3 مباريات، تجمع الأولى فريق الذيد مع جلف يونايتد في تمام الساعة 17:35 مساءً، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق مجد مع فليتوود يونايتد على استاد طحنون بن محمد بالقطارة في التوقيت نفسه، فيما تجمع المباراة الثالثة فريق جلف اف سي مع الظفرة في استاد حمدان بن زايد آل نهيان الساعة 17:45 مساءً.

وتتواصل مواجهات الجولة الأولى مساء يوم غدٍ بإقامة 4 مباريات، حيث يستضيف فريق دبا على ملعبه الحمرية الساعة 17:35 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي فريق حتا على ملعبه فريق الفجيرة، ويلتقي مصفوت مع فريق الإمارات، فيما يستضيف العربي فريق يونايتد الساعة 17:40.

كما أن النسخة التي تنطلق اليوم تعد استثنائية بكل المقاييس، بعد قيام اتحاد كرة القدم بإطلاق برنامج الامتياز الرياضي لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، حيث تم تخصيص مبلغ مالي للبرنامج تصل قيمته الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من هذا الموسم، وذلك حسب مراكزها في المسابقة، ويحفز ذلك المبلغ اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية على بذل مزيد من الجهد.

وكان ثلاثي إمارة رأس الخيمة (الرمس ومسافي والتعاون) قرر الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم الظهور خلال مباريات الموسم الحالي، وذلك بسبب الضائقة المالية إلى جانب حرمان بعضهم من الدعم الشهري الذي يقدر بنحو 200 ألف درهم، بعد أن أصدر اتحاد كرة القدم قرار الامتياز الرياضي وتطبيقه بدءاً من النسخة التي تنطلق اليوم، ما يعني توقف الدعم الشهري لأندية مسافي والتعاون.

وهناك شبه إجماع على أن النسخة التي تنطلق اليوم ستكون الأقوى والأكثر إثارة لأسباب عدة، أولها الطموح الكبير لمعظم الفرق، ولوجود فرق من الوزن الثقيل على غرار حتا والإمارات الهابطين من دوري الكبار إلى جانب أندية الظفرة ودبا الفجيرة، والحمرية ومصفوت والعربي، فضلاً عن تواجد بقية الأندية التي يتشكل منها دوري الأولى وهي، الجزيرة الحمراء، الذيد، الفجيرة، غلف إف سي، غلف يونايتد، دبا، سيتي، مصفوت، يونايتد اف سي، ومجد وفيلتوود الصاعدين حديثاً من دوري الثانية، وأنهت الأندية تحضيراتها بعد أن دعمت صفوفها وأقامت معسكرات خارجية وداخلية وخاضت تجارب ودية عدة.

مرشحون

وفيما يلي يلقي «البيان» الضوء على أبرز المرشحين للصعود، وذلك من واقع إعداد الأندية، ويتصدر فريق الإمارات الترشيحات نسبة لتدعيم صفوفه بعناصر بارزة، ويأتي خلفه دبا الفجيرة الذي يعد الأكثر استقراراً على مستوى اللاعبين، فضلاً عن الاستعانة بالدكتور الخبير عبدالله مسفر مشرفاً فنياً على تدريب النواخذة، أما المرشح الثالث الأوفر حظاً في الصعود فهو الظفرة فالفريق الذي قضى أكثر من 10 مواسم في دوري الكبار قبل أن يهبط إلى دوري الأولى قبل عام ستكون حظوظه كبيرة بعد أن دعم صفوفه بصفقات جديدة على غرار أحمد العطاس، وريان يسلم، ورابع المرشحين حتا بعد الاستعانة بالمدرب الوطني محمد الجالبوت مهندس صعود فريق الإمارات خلال الموسم قبل الماضي.

وتتميز النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى بوجود أسماء كانوا تحت أضواء المحترفين وتحولوا لدوري الهواة على رأسهم إسماعيل الحمادي كابتن الحمرية وفارس جمعة لاعب يونايتد، ومحمد فوزي لاعب العربي، وطارق أحمد لاعب دبا الفجيرة، وثنائي كلباء يعقوب البلوشي وعمر الخديم للإمارات.

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