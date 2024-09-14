5 فرق غابت عن الانتصارات مع انطلاق الموسم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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غابت 5 فرق من أندية المحترفين عن معانقة الانتصارات في 4 مباريات رسمية بالموسم الحالي، في حين تميز الشارقة بالفوز في جميع المواجهات ليكون صاحب أفضل بداية حتى الآن على الرغم من عدم اكتمال صفوفه وغياب اسمه عن ترشيحات معظم النقاد لبلوغ منصات التتويج في بطولة الدوري.

وخسر دبا الحصن وخورفكان جميع المباريات في بطولة الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بواقع مباراتين في كل منافسة، في انطلاقة غير مبشرة تفرض مراجعة الحسابات مبكراً، حتى يتمكنا من تحقيق النتائج الإيجابية وتفادي الهبوط مع نهاية الموسم، بينما خسر العروبة 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

ولم يحقق كلباء وعجمان الفوز، حيث تعرض عجمان للخسارة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري، لكنه حقق تعادلاً أمام شباب الأهلي في ذهاب كأس الرابطة، وخسر لقاء الإياب وغادر المنافسة، أما كلباء فقد حقق تعادلاً وحيداً كان أكثر إيجابية باعتبار أنه في بطولة الدوري ومنحه نقطة ثمينة، مع خسارته ذهاباً وإياباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين.

وعلى صعيد النتائج الإيجابية، تصدر الشارقة المشهد بفوزه في 4 مباريات متتالية، دون أن يعرف التعادل أو الخسارة، وتميز النصر ببداية قوية في بطولة الدوري التي يتربع على صدارتها بـ 6 نقاط، وتعادل في مباراة بكأس الرابطة أمام العروبة، وفاز في الثانية ونال بطاقة التأهل ليكون تعادله غير مؤثر، بينما حقق شباب الأهلي 3 انتصارات، وتعادلاً في كأس الرابطة، كذلك العين حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة ببطولة الدوري.

كما نجح الوحدة في إحراز العلامة الكاملة بالفوز في مباراتين بالدوري وكسب 6 نقاط، لكنه لم يشارك في المرحلة الأولى من كأس الرابطة بعد أن تم إعفاؤه على خلفية أنه بطل الكأس، بجانب الوصل بطل الدوري في النسخة الأخيرة، الذي تعثر بالتعادل في مباراة بالدوري، وفاز في أخرى، ليجمع 4 نقاط.

وتنوعت نتائج الجزيرة وبني ياس بين الخسارة والفوز في البطولتين، حيث خسر الجزيرة مباراتين، واحدة في الدوري والثانية في الكأس، بينما تعرض «السماوي» لخسارة واحدة في الدوري، وفاز في كأس الرابطة ذهاباً وإياباً، أما البطائح فقد خسر مباراة في الدوري وتعادل في الأخرى، ورغم فوزه في إياب كأس الرابطة فإنه غادر البطولة بفارق الأهداف بعد أن تعرض للخسارة في لقاء الذهاب.

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