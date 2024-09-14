الوحدة يمدد عقد مهاجمه عمر خريبين

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

علم «البيان الرياضي» أن الوحدة مدد عقد مهاجمه الدولي السوري عمر خريبين، وهداف الدوري الموسم الماضي، لمدة موسم إضافي وحتى عام 2026.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خريبين مستمر مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما مدد تعاقده الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024 ـ 2025، ولمدة موسم إضافي واحد حتى 2025 ـ 2026 مع خيار التمديد لموسم آخر.

وتوج عمر خريبين بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً لأول مرة في موسمه السادس في الدوري الإماراتي، وكأول محترف عربي يحقق لقب الهداف في تاريخ دوري المحترفين منذ موسم 2008 ـ 2009، ورفع رصيده الإجمالي من الأهداف في الدوري إلى 65 هدفاً مع أندية الوحدة والظفرة وشباب الأهلي.

وكان عمر خريبين بدأ مسيرته في الدوري الإماراتي في موسم 2015 ـ 2016 عندما انتقل للظفرة قادماً من الوحدة السوري، وأحرز 17 هدفاً خلال موسمين في صفوف «الفارس»، قبل أن يرحل في يناير 2017 إلى الهلال السعودي الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم تخللها إعارة في 2019 إلى بيراميدز المصري.

وعاد خريبين إلى الإمارات مجدداً عبر بوابة الوحدة في يناير 2021، وسجل بقميص الوحدة في الدوري 41 هدفاً، إذ أحرز 8 أهداف في موسم 2020 ـ 2021 خلال 10 مباريات، و15 هدفاً في موسم 2021 ـ 2022، وانتقل إلى صفوف شباب الأهلي على سبيل الإعارة في موسم 2022 ـ 2023، وسجل مع «الفرسان» 7 أهداف وفاز معه بلقب دوري المحترفين، قبل أن يعود لصفوف الوحدة في الموسم الماضي وحسم لقب الهداف بإحراز 19 هدفاً، وتوج مع العنابي بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

على صعيد متصل، اكتملت صفوف الوحدة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة شباب الأهلي على ملعب الأخير يوم 22 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وانتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة مدربه النرويجي روني دايلا، إذ عاد للتدريبات عبدالله حمد عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراتي قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وعبدالله أحمد مع المنتخب الأولمبي، وبيرناردو فولها لمشاركته مع منتخب البرتغال الأولمبي، وإيركينوف مع منتخب أوزبكستان.

وكان الوافد الجديد المالي براهيما ديارا، قد انتظم في التدريبات عقب تعاقد النادي معه لدعم خط الوسط، حيث تعاقد الوحدة مع 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي بضم ساشا إيفكوفيتش قادماً من بني ياس في صفقة انتقال حر، والنيجيري فيليب أوتيلي قادماً من كلوج الروماني، و4 لاعبين في فئة المقيمين هم: النيجيري فافور أوغبو من ريد ستار الصربي، البرتغالي بيرناردو فولها، الكاميروني وامبا قادماً من شباب بلوزداد الجزائري، والمالي براهيما ديارا.

ويتشارك الوحدة في صدارة دوري أدنوك للمحترفين مع النصر والشارقة وشباب الأهلي برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين على حساب عجمان وخورفكان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز