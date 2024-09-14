44 مليون درهم مكافأة بطل «نخبة آسيا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستعد أندية العين، الوصل، شباب الأهلي والشارقة، لخوض غمار بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، بطموح الوصول لأبعد الدرجات الإقصائية، وإلى تحقيق العديد من المكاسب الفنية، وحصيلة مالية تصاعدية تبدأ من 8 ملايين درهم، جوائز مالية للأندية الأربعة، إذا لم يصلوا إلى الأدوار الإقصائية، والمكافأة المالية قابلة للارتفاع حال الصعود إلى الأدوار التالية.

ويمنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية المشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبينها كل من العين والوصل، حوالي 3 ملايين درهم، وتزداد بعدها المكافأة المالية لكل نادٍ لتتدرج في المراحل الإقصائية من 3.6 إلى 14.7 مليون درهم تقريباً، ويحصل الوصيف في نهاية البطولة، على حوالي 22 مليون درهم، والبطل على قرابة 44 مليون درهم، مع العلم أن الجائزة المالية لآخر نسخ البطولة بنظامها القديم، والذي توج العين بلقبها، كانت تمنح البطل جائزة مالية 14.7 مليون درهم، والوصيف 7.5 ملايين درهم تقريباً، أما كل من شباب الأهلي والشارقة، فسيحصلان على حوالي 3.7 ملايين درهم لمشاركتهما في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني، ويحصل الفريق المتأهل إلى الدور ثمن النهائي على 300 ألف درهم، والمتأهل إلى ربع النهائي على 600 ألف، وإلى نصف النهائي على 900 ألف، والوصيف على 3.7 ملايين، والبطل على مبلغ لا يقل عن 10 ملايين درهم.

انطلاقة النخبة

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة أفضل 24 نادياً في القارة بداية بعد غدٍ، ما يعني 12 مواجهة مثيرة في أول 8 أيام من مرحلة الدوري، وهو الشكل الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مسابقة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ تضم البطولة دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق، ويواجه كل فريق 8 خصوم مختلفين داخل منطقته في شكل 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج أرضه ما بين 16 سبتمبر 2024 و19 فبراير 2025.

وتبدأ المعارك المثيرة في ملعب استاد هزاع بن زايد في الثامنة من مساء بعد غدٍ، عندما يواجه العين ضيفه السد القطري، ويسعى العين النادي الإماراتي الوحيد الفائز بدوري أبطال آسيا، وكان ذلك في نسختي 2003 و2023-2024، إلى التتويج باللقب مرتين متتاليتين في ظهوره الـ 17 في البطولة القارية للأندية، وستكون المواجهة غاية في الصعوبة، مع عدم خسارة السد أمام العين في مواجهتين سابقتين، بالتعادل 3-3 خارج أرضه، وفوز السد 4-0 على أرضه، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

بينما يستضيف ملعب بونيودكور في السادسة من مساء الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، أول لقاء على الإطلاق بين باختاكور الأوزبكي والوصل، الذي توج بلقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، ليرفع رصيده إلى 8 دروع من المسابقة، بعد غياب طويل منذ عام 2007، ما ضمن له الظهور الرابع في البطولة الآسيوية، والأول منذ عام 2019، أما باختاكور، الفائز بلقب الدوري الأوزبكي الـ 5 على التوالي والـ 16 في تاريخه عام 2023، فتأهل للمشاركة الآسيوية للمرة الـ 6 على التوالي، وسبق أن وصل الدور قبل النهائي الآسيوي مرتين.

الدوري الثاني

أما دوري أبطال آسيا الثاني، ويمثل الدولة فيها فريقا شباب الأهلي والشارقة، فتنطلق بمشاركة 32 فريقاً من 23 اتحاداً وطنياً، تتنافس من خلال 8 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي الذهاب والإياب خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر، بحثاً عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتعتبر البطولة هي الأكبر في عدد الفرق في المشاركة، وتشهد مشاركة 14 نادياً لأول مرة في البطولة التي كانت تعرف باسم كأس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من عام 2003 إلى موسم 2023-2024.

ويحل الشارقة ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي على ملعب استاد الجمهورية المركزي في دوشنبي في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الثالثة، ويملك الشارقة لقب بطل الدوري الإماراتي 6 مرات، وسبق أن وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2004، ولكنه يشارك لأول مرة في هذه البطولة، فيما ضمن الاستقلال مكاناً في البطولة، بفوزه بالدوري المحلي للمرة الـ 12، والكأس للمرة الـ 10 الموسم الماضي، وسبق أن حل وصيفاً لبطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، ويشارك في البطولة للمرة السادسة، وسبق أن تبادل الفريقان الفوز في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022.

في حين، يظهر نادي شباب الأهلي، بطل الدوري الإماراتي 8 مرات، والذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا 2015، لأول مرة في هذه البطولة القارية، عندما يستضيف نظيره الحسين الأردني، ضمن المجموعة الرابعة على ملعب استاد راشد في دبي في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، ويدخل الحسين المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حقق الفريق لقبه الأول في الدوري المحلي الموسم الماضي، ليعود إلى المنافسة القارية لأول مرة منذ عام 2005، عندما وصلوا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، الذي تقام مبارياته في فبراير 2025، ويتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في مارس 2025، ومن ثم الدور قبل النهائي في أبريل 2025، قبل أن تتوج البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.

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