الحتاوي مراقبا لمباريات تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً

المصدر: البيان

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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباريات " المجموعة الرابعة" ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب2025 في الفترة من 21 الى 29 سبتمبر الحالي في مدينة أبها السعودية، حيث تضمن "المجموعة الرابعة" كل من منتخب السعودية (البلد المستضيف)، أستراليا وفلسطين وأفغانستان وماكاو.

ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وتستضيف فيتنام منافسات المجموعة الأولى، حيث تضم مجموعتها كل من منتخبات سوريا وبنغلادش وبوتان وغوام، في حين تضم المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه المضيفة وكمبوديا ونيبال.

وتجمع المجموعة الثالثة التي تستضيفها الكويت ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا هي إلى جانب الدولة المضيفة كل من لبنان والإمارات، حيث سيكون التنافس محتدماً في المجموعة التي تضم أيضاً جمهورية كوريا وجزر شمال ماريانا.

وضمت المجموعة الخامسة كل طاجيكستان (المضيفة) وعُمان وماليزيا وسريلانكا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في حين تضم المجموعة السادسة منتخبات إندونيسيا (المضيفة) واليمن وتيمور الشرقية والمالديف.

وأما المجموعة السابعة فتضم منتخب إيران إلى جانب منغوليا والهند ولاوس (المضيفة)، في حين سيلعب العراق بالمجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تايلاند (المضيفة) والفلبين وبروناي دار السلام.

وجاء منتخب اليابان في المجموعة التاسعة بمواجهة قرغيزستان (المضيفة) وميانمار وتركمانستان، في حين أن منتخب الأردن سيلعب بالمجموعة العاشرة إلى جانب قطر (المضيفة) وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.

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