«إعمار» العقارية راعياً رسمياً لكأس السوبر الإماراتي

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إعمار العقارية، تصبح بموجبها شركة إعمار راعياً رسمياً لبطولة كأس السوبر الإماراتي انطلاقاً من الموسم الحالي 2024 - 2025 ولمدة 4 مواسم، على أن يكون مسمى البطولة «كأس سوبر إعمار».

وتم الإعلان عن الرعاية في دبي أمس، بحضور محمد العبار، مؤسس «إعمار»، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية.

وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة، قال محمد العبار: «نحن في إعمار سعداء بأن نكون الراعي الرسمي لكأس السوبر الإماراتي. فهذه الشراكة تجسد التزامنا العميق بدعم الرياضة وتعزيز نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً في المجتمع. وبالنسبة لنا فإن كأس سوبر إعمار هو أكثر من مجرد حدث كروي بارز، إذ يرمز إلى سعينا المستمر إلى دعم النمو والتطور المستدام للإمارات دولة وشعباً».

وأكد عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، أن كل نجاح يتحقق في مسار دعم الكرة الإماراتية تقف خلفه القيادة الرشيدة التي كرست جهدها لدعم أبنائها الرياضيين من أجمل تحقيق الطموحات والنجاحات المستهدفة.

وأضاف قائلاً: «نحن نفتخر في رابطة المحترفين بهذه الرعاية، فشركة إعمار هي نموذج حقيقي لما يمكن أن يحققه الإنسان الإماراتي من بصمة حقيقية في صياغة مفاهيم التطوير العقاري على مستوى العالم، واليوم كأس سوبر إعمار يزهو بهذه الرعاية التي ستحدث نقله نوعية لهذه البطولة».

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