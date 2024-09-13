نتائج الحسين عموتة تهدد مستقبله مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد عيسى

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تهدد النتائج التي حققها المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، مستقبله في قيادة الفريق خلال مشوار الموسم الحالي، الذي ما زال في محطاته الأولى، بعد أن قاد الفريق في 4 مباريات رسمية، فاز في مباراتين وخسر مثلهما، دون أن يقدم الفريق المستوى الذي يرضي تطلعات جماهير النادي.

ومنحت إدارة الجزيرة ثقتها للمدرب عموتة، بناء على سيرته الذاتية الجيدة، ونجاحاته السابقة، ليكون المدرب العربي الوحيد من بين 14 فريقاً وسط أندية المحترفين، بهدف إعادة تنظيم صفوف «فخر أبوظبي»، وقيادته من جديد إلى منصات التتويج، بعد أن جاءت نتائج الموسم الماضي أقل من التوقعات.

وبدأ عموتة مشوار الموسم بالفوز على البطائح 3 - 1 في ذهاب تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخسر جولة الإياب مؤخراً 1 - 2، لينال بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية بفارق هدف، دون أن يكون ذلك مرضياً ومقنعاً لمحبي النادي، للفارق بين الفريقين في الخبرة والطموح والإمكانات.

بداية مخيبة

وفي بطولة الدوري، جاءت البداية مخيبة للآمال، بالخسارة أمام بني ياس 0 - 2، لكن الجزيرة عاد وفاز في الجولة الثانية على العروبة 2 - 0، واضعاً أول 3 نقاط برصيده، في المركز الثامن بجدول ترتيب المنافسة، التي سبق أن أحرز لقبها 3 مرات، ويعمل على التتويج باللقب من جديد.

وبجانب خسارة الجزيرة في مباراتين من 4 مواجهات رسمية، فإن الفريق لم يحقق الفوز في 5 مباريات ودية خاضها خلال فترة التحضيرات، منها 4 مباريات في المعسكر الخارجي، ومباراة أمام الوحدة خسرها 2 - 0، قبل انطلاق مباريات الموسم.

إضافة إلى أن مستوى وشكل الفريق خلال المواجهات السابقة، لم يكن مقنعاً للجماهير، وتعرض الحسين عموتة للانتقادات، بعد أن أجرى تغييراً جذرياً في طريقة اللعب، وأعاد توظيف اللاعبين بمهام مختلفة، دون أن تكون هنالك لمسة فنية إيجابية في مستوى الفريق، الشيء الذي أصاب الجماهير بالقلق على مستقبل النادي.

ويرى المدرب المغربي أن أسباباً عدة أثرت في المستوى والنتائج، منها عدم اكتمال صفوف فريقه، نتيجة الإصابة التي أفقدته بعض العناصر المميزة، بقيادة عبدالله رمضان، وكريم رقيق، وعمر تراوري، إضافة إلى أن التعاقد مع الأجنبي الخامس، تم مؤخراً، وقبل مباراة البطائح الأخيرة، بكسب توقيع نبيل فقير قادماً من الدوري الإسباني، والذي يضع عليه عموتة أمالاً كبيرة، للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات وتطوير الأداء.

وتعتبر المواجهات المقبلة حاسمة ومصيرية في مشوار الحسين عموتة مع الجزيرة، حيث سيكون مطالباً بظهور أفضل، وكسب نتائج المباريات، ووضع الفريق في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري، لإنقاذ موقفه، خاصة أنه يحظى بدعم كبير من إدارة النادي، التي ما زالت تمنحه الثقة، وتنتظر منه عطاء يناسب التوقعات.

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