لجنة الرياضيين تبحث سبل دعم الحركة الأولمبية الوطنية

المصدر: دبي – البيان

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بحثت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية سبل الارتقاء بمستوى الرياضيين العام من النواحي كافة سواءً الفنية أو التثقيفية والتوعوية، انطلاقاً من دورها البارز في دعم الحركة الأولمبية الوطنية وصقل مهارات وقدرات منتسبيها ببرامج طموحة؛ تتماشى مع التوجهات الرياضية العالمية وترسخ مكانة الدولة في كبرى المحافل والاستحقاقات الخارجية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الرياضيين الذي عقد أمس باستخدام تقنية الاتصال المرئي برئاسة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة الرياضيين وحضور يوسف ميرزا الحمادي نائب رئيس اللجنة، وكل من الأعضاء عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وسيف بن فطيس، وصفية الصايغ، ومحمد الناخي، ومحمد النوبي الحمادي، وعائشة آل علي، وسعود الزعابي.

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وأكد فارس محمد المطوّع على أن لجنة الرياضيين تسعى دائماً للوقوف جنباً إلى جنب مع الرياضيين والتعرف على آرائهم وأفكارهم فيما يخص مستقبل الحركة الأولمبية، واستثمار خبراتهم وتجاربهم في بناء أطر جديدة للتعامل مع المستجدات؛ فيما يتعلق بمجالات العمل الأولمبي من خلال فتح قنوات للتواصل مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية التي تعتبر من أهم اللجان لكونها تمثّل صوت الرياضيين على مستوى العالم داخل اللجنة الأولمبية الدولية وخارجها، فضلاً عن تسليط الضوء على دعم تلك اللجنة ضمن توصيات الأجندة الأولمبية 2020.

وأشار فارس محمد المطوّع إلى أن لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية بصدد إعداد مجموعة من الخطط والبرامج الداعمة للجانب الخاص بانتقاء وصقل المواهب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 والتي ترتكز ضمن توجهاتها على تطوير قدرات المواهب الرياضية وتحقيق النجاح في رياضة النخبة الاحترافية، موضحاً أن اللجنة تضم العديد من الرياضيين السابقين والحاليين الذين نالوا شرف تمثيل الدولة في كبرى المحافل على المستويين الأولمبي والقاري، ونجحوا في خوض تجارب مثمرة وبرامج متقدمة في مجالات التدريب والإدارة الرياضية، الأمر الذي يبشر بالوصول إلى مخرجات متميزة نتاج عمل هذه اللجنة التي تعهدت منذ اجتماعها الأول على توجيه الدعم للرياضيين من أبناء الوطن بصفة مستمرة.

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