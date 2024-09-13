اتحاد الكرة مطالب بالبحث عن رعاة لـ«الهواة» لتجنب الانسحابات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شدد محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، على ضرورة إيجاد مصادر دعم ورعاية وتسويق لدوري الدرجة الأولى، وذلك لأسباب عديدة، منها تجنب انسحاب عدد من الأندية مستقبلاً، مشيراً إلى أن اعتذار عدد من الأندية هذا الموسم تم لأسباب مالية، ولذلك أنصح بضرورة إيجاد حلول جذرية، تتمثل في البحث عن شركات لرعاية وتسويق المسابقة، إلى جانب النقل التلفزيوني، منوهاً في هذا الصدد بأن أندية الهواة لا تتخلى عن الدعم، وفي اعتقادي أن الكرة لا تزال بملعب اتحاد الكرة، لتجنب مزيد من الانسحابات مستقبلاً.

وتوقع الشمسي، في تصريح لـ «البيان»، احتدام المنافسة بدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق يوم غد، وقال التنافس سيكون على أشده، ومعظم الأندية ستخوض المباريات برتم عالِ، وذلك من واقع الإعداد والتهيؤ الجيد لبدء الموسم، وتابع: أتوقع أن تنحصر بطاقة الصعود بين 5 أندية، ترغب في التأهل لدوري أدنوك للمحترفين، مع نهاية الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

وأكد الشمسي أن فريق الإمارات قام باستقطاب عدد من العناصر، وذلك حسب المراكز التي حددها الجهاز الفني، بالتشاور مع مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى أن الصقور يظل مرشحاً فوق العادة من أجل خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الأضواء، مع كامل الاحترام والتقدير لبقية الأندية التي يضمها الدوري.

خطوة جيدة

وفي ما يتعلق بوجود أندية الشركات بمسابقة دوري الأولى، قال الشمسي: أعتقد أنها خطوة جيدة من قبل الاتحاد، بمنح الفرصة لأندية الشركات والمؤسسات، والتي تثري المسابقة، وتزيد من حرارة المباريات.

نجم عالمي

وتطرق الشمسي إلى الفترة التي قضاها النجم الإسباني أندرياس إنيستا في رأس الخيمة، عندما ارتدى شعار الصقور في دوري المحترفين خلال الموسم المنصرم ، مشيراً إلى أن إنيستا نجم عالمي، وقامة رياضية، ووجه مشرق لأي نادٍ ينتقل إليه، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي وجده دوري أدنوك في الموسم الماضي، بعد تعاقد الإمارات مع النجم العالمي، لافتاً إلى الاهتمام العالمي والجماهيري باللاعب والدوري، فهو يعتبر لاعباً مؤثراً، وله سمع طيبة على مستوى العالم، وأعتقد أن نادي الإمارات استطاع أن يكسب توقيعه، وهذا أمر إيجابي، يحسب لإدارة النادي السابقة.

12 لاعباً

الجدير بالذكر أن نادي الإمارات ضم 12 لاعباً، وهم الحارسان عبدالله المرزوقي، وسعود الحوسني، والمدافعين عبدالرحمن علي ويعقوب البلوشي وعمر الخديم، ولاعب الوسط فهد راشد، والظهير الأيمن أحمد إبراهيم هلال، كما تم التعاقد مع اللاعب الجناح سعيد بن عبيد فئة مواليد الدولة، واللاعب الجناح النيجيري أوزراكانوه فئة المقيم، وفي خانة الأجانب، تم التعاقد مع مهاجم ساحل العاج بيرنارد هنري، والبرتغالي اتاير ميميتو، والبرازيلي ميكائيل سيڤيو.

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