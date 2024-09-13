«الامتياز المالي» يحفز الأندية قبل انطلاق دوري «الهواة» غداً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكملت أندية دوري الدرجة الأولى إعدادها تأهباً لانطلاقة موسم دوري الهواة 2024 - 2025 غداً بمشاركة 15 فريقاً، يتنافسون على حصد البطاقتين المؤهلتين إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، وتُعد بطولة هذا الموسم استثنائية من كافة النواحي، خاصة بعد قيام اتحاد كرة القدم بإطلاق برنامج الامتياز الرياضي لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، حيث تم تخصيص مبلغ مالي للبرنامج تصل قيمته الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من هذا الموسم، مما يحفز ذلك المبلغ اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على بذل مزيد من الجهد، وحسب البرنامج، سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب، من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما سيتم دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى وفقاً للشروط المحددة، وكذلك دعم الأندية طبياً.

وكان اتحاد الكرة قد أنهى كافة تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد لأندية الدرجة الأولى من خلال إقامة سلسلة من الورش والدورات المختلفة التي ناقشت جميع الأمور الفنية والتنظيمية بهدف تعريف ممثلي الأندية بآخر التحديثات التي طرأت على لائحة المسابقة، وكذلك القوانين الجديدة للعبة، إلى جانب الأمور الإعلامية والتسويقية.

3 مباريات

ويشهد اليوم الأول (غداً) إقامة 3 مباريات تجمع الأولى فريق الذيد مع جلف يونايتد في تمام الساعة 17:35، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق مجد مع فليتوود يونايتد على استاد طحنون بن محمد بالقطارة الساعة 17:35، فيما تجمع المباراة الثالثة فريق جلف إف سي مع الظفرة في استاد حمدان بن زايد آل نهيان الساعة 17:45.

وتتواصل مواجهات الجولة الأولى مساء يوم الأحد بإقامة 4 مباريات، حيث يستضيف فريق دبا على ملعبه الحمرية الساعة 17:35، وفي ذات التوقيت يلتقي فريق حتا على ملعبه الفجيرة، ويلتقي مصفوت على ملعبه فريق الإمارات، فيما يستضيف فريق العربي على ملعبه في أم القيوين فريق يونايتد الساعة 17:40.

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