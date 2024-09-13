الإرادة والرغبة وراء عودتي بعد 3 إصابات بالرباط الصليبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد حسن المحرمي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أنه يتطلع إلى العودة بشكل قوي في الموسم الحالي، بعد أن غيبته الإصابات لفترات طويلة عن الملاعب، مشيراً إلى أن التحلي بالإرادة والصبر والرغبة أهم العوامل في عودة اللاعب إلى كرة القدم خاصة بعد الغياب بسبب إصابة خطيرة.

وشارك المحرمي في دقائق معدودة في 3 مباريات فقط في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وجزء من مباراة بني ياس ودبا الحصن في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الحالي، وذلك بعدما غاب لفترة طويلة للإصابة بالرباط الصليبي في أبريل عام 2023، وهي المرة الثالثة التي تعرض فيها اللاعب لإصابة الرباط الصليبي خلال مسيرته.

وقال المحرمي (28 عاماً) في حواره مع «البيان»: «لم يكن من السهل الإصابة بالرباط الصليبي لثلاث مرات في مثل هذا العمر، وخلال 3 سنوات ونصف السنة، ولكن ثقتي بالله والتحلي بالإرادة والصبر جعلتني أعود مرة أخرى خصوصاً أني ما زلت قادراً على العطاء».

وأضاف: «الإصابات قضاء وقدر، وأحمد الله أنه عوضني نتيجة الصبر والرغبة الشخصية، التي تعد الأهم في مشوار العودة، فهناك لاعبون لم يكملوا مسيرتهم مع الكرة نتيجة الرباط الصليبي فما بالك بالتعرض لها 3 مرات في سنوات قليلة، وبالطبع تعلمت أشياء كثيرة، خلال تلك الفترة الصعبة، أهمها الهدوء وعدم الاستعجال في العودة، والحرص على التدريبات والتغذية السليمة».

ثقة

وتابع: «لم أحزن نتيجة تكرار الإصابات لأنها قضاء وقدر، وحرمتني كثيراً من المنتخب الوطني بعدما انضممت من قبل لصفوف «الأبيض»، ولكني كنت أعود وأقول الحمدلله على كل شيء، وأنها خير في النهاية، ولذلك لم أيأس بتاتاً، وكنت على ثقة بعودتي وألا أستسلم، والأمر يتطلب جهداً كبيراً والتعامل بشكل جيد نفسياً خلال فترة التأهيل».

وأكد المحرمي جاهزيته في الموسم الحالي للعودة إلى مستواه السابق، والذي أهله للانضمام لصفوف المنتخب الوطني من قبل، لافتاً إلى أن الأهل والأصدقاء ساندوه كثيراً خلال فترات الإصابة، إضافة إلى حرص النادي وإدارته على الوقوف بجانبه، وبخاصة الجهاز الطبي ببني ياس، الذي بذل معه مجهوداً كبيراً، ويتطلع إلى رد الجميل للنادي.

وشدد المحرمي على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل العودة للمشاركة أساسياً مع الفريق والوصول لمستوى يؤهله للعودة إلى المنتخب، وقال: «أتمنى أن تكون عودتي بداية خير، وأعتقد أن فرصة الانضمام «للأبيض» متاحة لأي عنصر يتألق، فارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب، ومن يرد تمثيله بلاده فلا بد أن يمتلك الرغبة ويسعى للاجتهاد للحصول على هذا الشرف».

فرصة كبيرة

وعن بداية مشوار «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العلم 2026، قال: «فرصة التأهل كبيرة، والمنتخب نجح في تحقيق فوز مستحق على قطر في الجولة الأولى، ورغم الخسارة في الثانية أمام إيران إلا أن المنتخب ظهر بصورة طيبة، وهو ما يدل على أن الجميع لن يفرط في حلم المونديال لا سيما أن الهدف واضح ومع وجود تغييرات جديدة بلاعبين جدد، وشاهدنا رغبة الفوز في عيون اللاعبين، وهذه هي الروح التي كنا نتمناها من قبل، في وجود لاعبين لديهم الطموح لتحقيق الحلم، وبالطبع مشوار التصفيات لا يزال طويلاً، ولكنه يحتاج إلى جهد وتضحيات كبيرة».

وتطرق إلى الحديث عن طموحات بني ياس في الموسم الحالي، مؤكداً أن السماوي يطمح للذهاب بعيداً في البطولات المحلية، والمنافسة حق مشروع لكل الأندية، والفريق نافس قبل عدة مواسم على الدوري، ويملك الإمكانات الجيدة ولاعبين على مستوى عالٍ سواء مواطنين أو أجانب، كما أن إدارة النادي عملت بشكل جيد خلال فترة الانتقالات بتدعيم الصفوف بعناصر مميزة، مشيراً إلى أن «الفريق عانى من عدم الاستقرار في آخر موسمين، مما أثر على المستوى والنتائج، ولكن الطموحات أكبر هذا الموسم».

وعن انتقال زميله السابق في خط الدفاع ساشا إيفكوفيتش إلى الوحدة بعد 5 مواسم قضاها مع بني ياس قال: «بالتأكيد أفتقده، فهو لاعب صاحب أخلاق عالية وهادئ ويملك عقلية محترفة، وخلال وجوده في بني ياس لم يصدر منه أي مشكلة، وأعتبره من أفضل المدافعين المحترفين الذين لعبت بجانبهم، وبصراحة لم أتوقع أن يرحل عن الفريق إلى الوحدة، ولكن هذه هي كرة القدم فقط انتقل إلى نادٍ كبير، وأتمنى له التوفيق».

وكشف المحرمي عن أن الهولندي بيرت مارفيك مدرب المنتخب الوطني السابق، والكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش مدرب بني ياس السابق، وبيراميدز المصري الحالي، هما من أفضل المدربين الذين عمل معهم، موضحاً أنه تدرب تحت قيادة العديد من المدربين الجيدين، ولكن الثنائي مارفيك وكرونوسلاف تطور مستواه معهما كثيراً.

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