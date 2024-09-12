أندية الإمارات.. أسبوع حافل بالمواجهات الكروية في آسيا

المصدر: وام

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تستهل الأندية ممثلة كرة القدم الإماراتية، مشاركاتها في البطولات الآسيوية، الأسبوع المقبل، الذي يشهد إقامة 4 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبطال آسيا 2.

ويشارك ناديا العين والوصل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يشارك ناديا شباب الأهلي والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك وفق التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على بطولاته وتقسيمهم إلى 3 بطولات.

ويخوض كل فريق في هذه المرحلة من "أبطال النخبة" 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة 8 أندية مختلفة.

ويستهل فريق العين، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، مشواره في بطولة النخبة على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد، يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري، بمواجهة فريق السد القطري.

ويحل فريق الوصل، بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، ضيفاً على باختاكور الأوزباكستاني، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ضمن ذات البطولة.

وفي "أبطال آسيا 2" ستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 17 سبتمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، حيث يتنافس 16 فريقا، في غرب القارة، في 4 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16، الذي تقام منافساته في شهر فبراير 2025.

وفي المجموعة الثالثة يحل الشارقة ضيفاً على فريق استقلال دوشنبه، من طاجيكستان، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، في حين يستضيف شباب الأهلي، في المجموعة الرابعة، فريق الحسين آربد الأردني، على أرضه يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري.

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