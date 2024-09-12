منتخبنا الوطني للشباب يختتم معسكره الخارجي في زغرب

المصدر: البيان

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اختتم منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً معسكره الخارجي, الذي أقيم في زغرب الكرواتية على مدار أسبوعين ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب, التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر الجاري ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

وخاض أبيض الشباب خلال فترة المعسكر 3 مباريات ودية تعادل في الأولى مع شقيقه المنتخب القطري بهدف لهدف ، وخسر المباراة الثانية أمام بولندا بهدف دون مقابل ، وخسر كذلك في المباراة الثالثة أمام كرواتيا بهدفين لهدف.

وضمت قائمة المنتخب في معسكر كرواتيا 28 لاعباً اختارهم المدرب الوطني سليم عبدالرحمن وهم : زايد عبدالله ، عبدالله الشامسي ، علي الصفار ، محمد عبدالسلام ، يوسف أحمد ، سعود علي ، فهد جاسم ، منصور البلوشي ، حمدان سعيد ، نهيان المعمري ، عبدالرحمن طلال ، عتيق عصام ، سيف الكعبي ، راشد المزروعي ، عبدالعزيز المرزوقي ، فيصل إسماعيل ، محمد ناصر ، حازم محمد ، أنطوني خياط ، ماجد المهري ، غيث لوتاه ، سولمون سوسو ، سيف الفارسي ، محمد بطي ، عبدالله فيصل ، عبيد سالم ، عيد الحمادي وغيث عبدالله

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