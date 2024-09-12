مسابقة دوري الدرجة الأولى تنطلق السبت

المصدر: البيان

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تنطلق يوم بعد غد السبت منافسات الجولة الأولى لمسابقة دوري أندية الدرجة الأولى للموسم 2024 – 2025 بمشاركة 15 فريقاً, يتنافسون على حصد البطاقتين المؤهلتين إلى دوري المحترفين للموسم المقبل ، ويشهد اليوم الأول إقامة 3 مباريات تجمع الأولى فريق الذيد مع جلف يونايتد في تمام الساعة 17:35 مساء على ملعب الذيد ، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق مجد مع فليتوود يونايتد على استاد طحنون بن محمد بالقطارة الساعة 17:35 مساء ، فيما تجمع المباراة الثالثة فريق جلف اف سي مع الظفرة في استاد حمدان بن زايد آل نهيان الساعة 17:45 مساء.

وتتواصل مواجهات الجولة الأولى مساء يوم الأحد بإقامة 4 مباريات ، حيث يستضيف فريق دبا على ملعبه الحمرية الساعة 17:35 مساء ، وفي ذات التوقيت يلتقي فريق حتا على ملعبه الفجيرة ، ويلتقي مصفوت على ملعبه فريق الإمارات ، فيما يستضيف فريق العربي على ملعبه في أم القيوين فريق يونايتد الساعة 17:40 مساء.

وكان اتحاد الكرة قد أنهى كافة تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد لأندية الدرجة الأولى من خلال إقامة سلسلة من الورش والدورات المختلفة التي ناقشت جميع الأمور الفنية والتنظيمية بهدف تعريف ممثلي الأندية بآخر التحديثات التي طرأت على لائحة المسابقة, وكذلك القوانين الجديدة للعبة, إلى جانب الأمور الإعلامية والتسويقية.

وتُعد بطولة هذا الموسم استثنائية من كافة النواحي, خاصة بعد قيام اتحاد كرة القدم بإطلاق برنامج الامتياز الرياضي لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً ، حيث تم تخصيص مبلغاً مالياً للبرنامج تصل قيمته الاجمالية إلى 12.5 مليون درهم, سيتم توزيعها على الأندية سنوياً, بدءاً من هذا الموسم.

وحسب البرنامج, سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب, من المركز الأول حتى المركز الأخير ، كما سيتم دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى وفقاً للشروط المحددة ، وكذلك دعم الأندية طبياً.

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