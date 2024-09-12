المسماري بطلاً لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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توج مهند المسماري، لاعب نادي شباب الأهلي، بطلاً للنسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في الشارقة، وذلك بعد تغلبه على محمد بهاتي، لاعب نادي عجمان في المباراة النهائية 5 - 1. وشارك 32 لاعباً من 16 نادياً في بطولة كأس الإمارات الأولى، التي جاءت قوية ومثيرة في جميع المراحل، وخاصة في نصف النهائي الذي سجل تفوق محمد بهاتي على علي الحمادي، لاعب خورفكان بنتيجة 3 - 1، وفي المباراة الثانية تغلب مهند المسماري على عبد الله المحمد، لاعب الفجيرة بثلاثية نظيفة.

وتوج سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مهند المسماري بطل النسخة الأولى، ومحمد بهاتي صاحب المركز الثاني وسط أجواء احتفالية، بحضور محمد المدني، رئيس لجنة كرة القدم الإلكترونية بالاتحاد.

وأكد الطاهر أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مستمر في إطلاق المزيد من المبادرات والمسابقات لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، واستقطاب المواهب.

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