بينتو يرفض الانكسار.. الإمارات قدّمت أكثر مما أظهرته النتيجة

المصدر: وكالات

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أعرب باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم عن رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام إيران صفر / 1 أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال بينتو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "النتيجة بالطبع لم تكن جيدة، ولكني راض عن أداء اللاعبين".

وأردف: "استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكانت هذه اللحظة الأسوأ للمنتخب الإماراتي في المباراة".

وأكد: "أعتقد أننا لو كنا نجحنا في إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكانت مجريات اللعب في الشوط الثاني ستكون مختلفة تماما".

من جانبه، أعرب أمير قالينوي مدرب منتخب إيران عن سعادته لنجاح فريقه في تحقيق الفوز خارج على الإمارات.

وسجل مهدي قائدي هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الإيراني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقال قالينوي: "أهنئ باولو بينتو على الفريق الجيد الذي قام ببنائه، كان هذا واحدا من أفضل منتخبات الإمارات، وقد كان من الممكن أن تنتهي هذه المباراة بفارق ثلاثة أو أربعة أهداف، أو ربما تنتهي بالتعادل".

وأضاف: "قبل المباراة قلت إننا قمنا بتحديد نقاط قوة منتخب الإمارات من مباراته الأولى أمام قطر، وقد قمنا بتحييد هذه الجوانب، وقمنا بالتسجيل من نقاط الضعف لديهم، وقد كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأوضح: "لم نقم باستغلال 90% من الفرص التي سنحت لنا، أحيانا كرة القدم تعاقبك، ولكن لحسن الحظ لم يتم معاقبتنا اليوم، وفي ذات الوقت هذه مشكلة يجب أن نعمل على معالجتها".

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