نبيل فقير.. الصفقة الأبرز والأغلى في ميركاتو أندية المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تصدر تعاقد الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير قادماً من ريال بيتيس الإسباني بعقد لمدة عامين، قائمة صفقات أندية دوري المحترفين في الميركاتو الصيفي الحالي باعتباره الصفقة الأبرز والأغلى، حيث تبلغ القيمة التسويقية له، حسب ترانسفير ماركت، نحو 40 مليون درهم، بجانب مشواره الكروي الحافل في الملاعب، محققاً الإنجاز الأبرز الذي يمثل حلم لاعب كرة القدم بحصوله مع منتخب بلاده على لقب مونديال روسيا 2018.

شهرة

وحقق نبيل فقير (31 عاماً) شهرته مع ليون الفرنسي الذي لعب معه من موسم 2013 - 2019 وانتقل منه إلى ريال بيتيس الذي ظل أحد أهم ركائزه الأساسية ولعب معه 165 مباراة وأحرز 29 هدفاً، وقاده إلى الفوز بإنجاز كأس إسبانيا عام 2022، الشيء الذي رفع أسهمه وسط جماهير وإدارة النادي التي تمسكت باستمراره مع الفريق لكن إدارة الجزيرة نجحت في ضمه للكشوفات بعد تميزها في المفاوضات.

ويعتبر نبيل فقير الذي يجيد اللعب في خانتي الهجوم وصناعة اللعب، محل رهان «الجزراوية» لما يتمتع به من موهبة عالية وخبرة كبيرة في الملاعب، للمساهمة في إعادة الفريق مع زملائه اللاعبين إلى منصات التتويج، وأن تكون له بصمة واضحة في الفريق خلال مشوار الموسم الحالي تتناسب مع اسمه الكبير.

ثقة كبيرة

ويحظى المونديالي الفرنسي، بثقة كبيرة من المدرب الحسين عموتة، الذي أثنى على قدرات لاعبه، واعتبره مكسباً كبيراً للفريق، ذاكراً أن نبيل فقير لاعب متميز ومسيرته في الملاعب تؤكد أنه إضافة للفريق الذي يرتدي شعاره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية ومتعاون مع اللاعبين في أرضية الملعب، ومتميز في صناعة الأهداف وإحرازها.

تحدٍ

وتضع الثقة الكبيرة التي توفرت من قبل إدارة النادي والجهاز الفني، اللاعب نبيل فقير أمام تحدٍ كبير في مشواره الجديد، خصوصاً أنه محط أنظار الجميع، ليقدم أفضل ما عنده وينجح في قيادة الجزيرة إلى الانتصارات ومعانقة البطولات، وذلك بعد التعديلات الإيجابية التي تمت على مستوى الجهاز الفني والصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في الفترة السابقة.

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