رباعي شباب الأهلي الجديد .. جدارة تدعمها الأرقام والإحصائيات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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خاض شباب الأهلي، 4 مباريات في الموسم الجاري 2024 - 2025، موزعين بين مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين، ومثلهما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحقق الفوز في الدوري على ضيفه البطائح 2 - 1، وعلى مضيفه عجمان بالنتيجة نفسها، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن النصر والشارقة في المركزين الأول والثاني، وفاز في ذهاب ثمن نهائي الكأس على ضيفه عجمان 2 - 0، وتعادل في الإياب خارج الديار 1-1.

ودفع مدرب شباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا، خلال تلك المباريات بعدد كبير من العناصر، ومنهم 4 لاعبين من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأثبتوا جميعاً، وفقاً للأرقام والإحصائيات، جدارتهم بالدفاع عن شعار «الفرسان» هذا الموسم، وهم غاستون سواريز، والبرازيليان إياغو سانتوس وريكيلمي هيرنانديز، والإيراني سردار أزمون، فيما لم يشارك الثنائي الجديد الغيني عمر كيتا، وحارس المرمى راكان المنهالي، في أي من مباريات الفريق الأول.

سواريز

تم التعاقد مع غاستون سواريز لاعب الوسط المهاجم، قادماً من بني ياس، وشارك اللاعب مع «الفرسان» في 179 دقيقة موزعة على 3 مباريات، ونجح خلالها في 4 محاولات افتكاك بنسبة نجاح 100%، وفي 6 مواجهات هوائية بنسبة 70%، وقام بتشتيت كرتين، و7 تغطيات، ومرر 88 كرة، منها 80 تمريرة صحيحة بدقة 80%، ومنها 7 تمريرات مؤثرة، و49 في ملعب المنافس، وصنع هدفاً واحداً، وسدد مرتين.

سانتوس

لعب المدافع اياغو سانتوس، 118 دقيقة موزعة على 3 مباريات مع شباب الأهلي، وقام بـ 9 مواجهات هوائية ناجحة بنسبة 87.5%، وبـ 5 تغطيات، وشتت الكرة 4 مرات، ومرر 53 كرة، منها 42 تمريرة صحيحة بدقة 72.2%، ولمس الكرة 66 مرة، ومرر 11 كرة في ملعب المنافس، وارتكب خطأين واكتسب خطأين، ولعب عرضية واحدة، والتحم 8 مرات.

سردار

لعب المهاجم سردار أزمون، 250 دقيقة، موزعة على 3 مباريات مع شباب الأهلي، وغاب عن مباراة الفريق وعجمان في إياب الكأس، لمشاركته مع منتخب إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويعتبر اللاعب الإيراني أفضل صفقات شباب الأهلي و«الميركاتو الصيفي» حتى الآن، إذ نجح في افتكاك الكرة 5 مرات، وبنسبة نجاح 66.67%، وفي 10 مواجهات هوائية بنسبة نجاح 60%، وقام بالتشتيت 5 مرات، وبالتغطية مرتين، ولعب 44 تمريرة، منها 39 تمريرة صحيحة بدقة 100%، ولمس الكرة 72 مرة، وراوغ 4 مرات بنسبة نجاح 50%، وسجل هدفين، وسدد 9 تسديدات على مرمى المنافس.

ريكيلمي

لعب المدافع البرازيلي المقيم ريكيلمي، 271 دقيقة موزعة على 4 مباريات، ونجح في افتكاك الكرة 5 مرات بنسبة نجاح 58.3%، وقام بـ 23 التحاماً، ومنها 11 التحاماً هوائياً بنسبة نجاح 46.4%، وشتت الكرة 7 مرات، وقام بالتغطية 8 مرات، ومرر 122 كرة، منها 48 تمريرة صحيحة بدقة 39%، ولعب تمريرتين مؤثرتين، ولمس الكرة 199 مرة، وسدد كرة واحدة على المرمى، وقام بـ 5 مراوغات بنسبة نجاح 55%.

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